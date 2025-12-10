Новини
Мениджърът на Ливърпул намекна, че очаква извинение от Салах

10 Декември, 2025 07:00 692 0

33-годишният египтянин не влезе в игра срещу Лийдс през уикенда, а преди това се появи като резерва в два поредни двубоя

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира конфликта си с Мохамед Салах след победата с 1:0 над Интер в Шампионската лига.

33-годишният египтянин не влезе в игра срещу Лийдс през уикенда, а преди това се появи като резерва в два поредни двубоя. След мача Салах отправи остри критики към клуба и Слот, заявявайки: „Направих толкова много за Ливърпул, а сега ме хвърлят под автобуса. Ще се сбогувам преди Купата на африканските нации. Не знам какво следва“.

Впоследствие нападателят не беше включен в групата за гостуването на Интер.

„Разграничавам тези неща. За играчите беше много тежко да допуснат гол в последната минута срещу Лийдс. На практика не дадохме на съперника нито един шанс и това беше трудно за преживяване. Само по себе си беше емоционално, а това, което се случи след това, също беше емоционално“, заяви Слот.

„В състава имахме 13 играчи с опит във Висшата лига или Шампионската лига. Допуснахме онзи гол и след това се изговориха много неща", продължи нидерландецът.

„Обикновено такива ситуации засягат и играчите, защото той (Салах) има голямо влияние както в клуба, така и върху съотборниците си. Затова никога не е приятно, когато нещо се случва с техен колега", обясни Слот.

„Разговорът трябва да е за това, което направихме днес тук. Но напълно разбирам, че и на пресконференцията в петък всички въпроси ще бъдат за Мо", призна специалистът.

„Всеки прави грешки в живота, но дали играчът разбира, че е сгрешил? Инициативата трябва ли да дойде от него, или от мен? Това е друг въпрос", каза още Слот, с което намекна, че очаква извинение от Салах.


