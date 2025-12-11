Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид взе извънредно решение

Реал Мадрид взе извънредно решение

11 Декември, 2025 10:59 1 143 0

  • шаби алонсо-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • ръководство

Предварителните информациите гласяха, че при негативен резултат в двубоя 44-годишният специалист ще бъде уволнен

Реал Мадрид взе извънредно решение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шаби Алонсо няма да бъде уволнен от Реал Мадрид след загубата с 1:2 от Манчестър Сити. Треньорът получава още един шанс - срещу Алавес този уикенд. Новината бе съобщена почти едновременно от няколко журналисти, отговарящи за клуба. Гостуването на Алавес от Ла Лига е на 14 декември.

Предварителните информациите гласяха, че при негативен резултат в двубоя 44-годишният специалист ще бъде уволнен. Причината за това е слабата серия на „белия балет“, който има само две победи в последните си осем срещи. Реал Мадрид е на второ място в Ла Лига, на четири точки зад лидера Барселона.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ