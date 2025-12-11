Трима българи са отбелязвали гол на наши отбори в Европа

Мачът Лудогорец – ПАОК може да донесе нещо, което се е случвало едва три пъти в историята до момента. А именно – българин да вкара гол на наш клуб в европейските клубни турнири. За последно това стана на двубоя Левски – Апоел (Беер Шева), спечелен от „сините“ с 2:1. Йоан Стоянов се разписа за израелския тим, но за щастие на всички, които обичат Левски, този гол не помогна на израелския отбор да продължи напред.

Първият такъв мач датира отпреди 42 години. На 28 септември 1983 година кипърският Омония и ЦСКА изиграват един много драматичен мач във Фамагуста, в който „червените“ са на крачка от исторически резил. Те губят с 1:4 от Омония и са на косъм от отпадане, но успяват да се измъкнат и да продължат напред. Това става с повече голове на чужд терен, тъй като първият двубой на стадион „Българска армия“ завършва 3:0 за „червените“. В редиците на Омония са бившите играчи на Левски и Локомотив (София) – Венцислав Арсов и Красимир Борисов. Първият от тях бележи втория гол за успеха на кипърците в реванша. В него ЦСКА повежда с 0:1, след което мачът се обръща до 4:1 за Омония и в последните минути става страшно за „червените“, но в крайна сметка те успяват да се измъкнат.

Четвърт век след този мач – през 2008 г. – Стилиян Петров също порази вратата на български клуб. Това се случи с екипа на Астън Вила срещу Литекс в Ловеч, като „оранжевите“ тогава бяха водени от Станимир Стоилов. Стилиян оформи крайното 3:1 в полза на бирмингамци в заключителните секунди на мача. Отборът му без проблеми продължи напред, като реваншът в Англия завърши 1:1.

Мачът между Левски и Апоел (Беер Шева) обаче беше уникален по рода си с това, че той е първият на наш тим в Европа, в който се разписва само един българин, но попадението е в полза на противника.