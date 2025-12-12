Новини
Асен Митков с изявление след терора

12 Декември, 2025 06:10 492 3

Преди дни стана ясно, че той е жертва на жесток тормоз от страна на привърженици на тима, които са го нарочили за грешник номер 1 на „Герена“

Асен Митков с изявление след терора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Левски Асен Митков благодари на своя клуб, на "сините" фенове, както и на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ), за безрезервната подкрепа и съдействие в трудния за него момент.

Преди дни стана ясно, че той е жертва на жесток тормоз от страна на привърженици на тима, които са го нарочили за грешник номер 1 на „Герена“.

След като случилото се стана публично достояние, Асен Митков получи широка подкрепа не само от футболните среди, но от хора от други сфери.

"Благодаря на ПФК „Левски“ и на многото привърженици на отбора, които застанаха безрезервно зад мен и ми засвидетелстваха пълната си подкрепа! Благодаря също на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) за оказаното съдействие и подкрепа", сподели Асен Митков чрез социалните мрежи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Ами не ставаш.

    Коментиран от #3

    06:28 12.12.2025

  • 2 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Много е нагъл тоя.Извинения трабва да поискаш от феновете не да благодариш на" тоя и оня".Извинения за загубите заради 1 и съща твоя грешка във всеки мач..

    06:33 12.12.2025

  • 3 ЦСКА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    В уговорен мач, като са ти казали, че трябва да загубиш, какво да направиш? Тази топка беше по-трудно да я вкараш, отколкото да я изчистиш.

    06:34 12.12.2025

