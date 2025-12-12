Асен Митков с изявление след терора

Футболистът на Левски Асен Митков благодари на своя клуб, на "сините" фенове, както и на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ), за безрезервната подкрепа и съдействие в трудния за него момент.

Преди дни стана ясно, че той е жертва на жесток тормоз от страна на привърженици на тима, които са го нарочили за грешник номер 1 на „Герена“.

След като случилото се стана публично достояние, Асен Митков получи широка подкрепа не само от футболните среди, но от хора от други сфери.

"Благодаря на ПФК „Левски“ и на многото привърженици на отбора, които застанаха безрезервно зад мен и ми засвидетелстваха пълната си подкрепа! Благодаря също на Българския футболен съюз (БФС) и на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) за оказаното съдействие и подкрепа", сподели Асен Митков чрез социалните мрежи.