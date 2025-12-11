Новини
Илия Груев стана най-скъпият активен футболист на България

11 Декември, 2025 11:59 688 3

  • илия груев-
  • футбол-
  • лийдс-
  • висша лига

Анализиране на цените в авторитетния портал Transfermarkt – Илия Груев вече е най-скъпият български футболист.

Илия Груев стана най-скъпият активен футболист на България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След последното актуализиране на цените в авторитетния портал Transfermarkt – Илия Груев вече е най-скъпият български футболист. Халфът на Лийдс вече е оценен на 9 млн. евро. Това означава, че стойността му се е повишила с 1 милион и вече е еднолично на върха.

На 17 октомври Илия се изравни с капитана на националния отбор Кирил Десподов (ПАОК, Гърция) и двамата бяха с цена 8 млн.

Така в рамките на по-малко от 4 месеца след старта на сезона във Висшата лига -дефанзивният полузащитник записа 2 пъти увеличение – веднъж с 3 млн. и веднъж с 1 млн., след като преди началото на кампанията струваше 5 млн.

В последните 3 мача Груев започна титуляр срещу Манчестър Сити и Ливърпул и записа като резерва половин час срещу Челси.

В края на август 2023-та Илия бе закупен срещу 6,5 млн. евро от германския Вердер. По това време сънародникът ни беше оценяван на 3 милиона евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Куц кон.🤗🤣🖕

    12:15 11.12.2025

  • 2 урко

    0 0 Отговор
    той по-скоро е активна "пейка", ама както и да е

    12:28 11.12.2025

  • 3 Любимец 13

    0 0 Отговор
    Смятай,какъв ни е футболът,. щом тоя е най-скъп.

    12:30 11.12.2025

