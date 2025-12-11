Новини
Все по-сложна става ситуацията за Салах на „Анфийлд“

11 Декември, 2025 12:59 914 3

  • мохамед салах-
  • ливърпул-
  • футбол

Все по-сложна става ситуацията за Салах на „Анфийлд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Положението на Мохамед Салах в Ливърпул става все по-сложно. Според последните информации от Англия, египетският национал ще бъде оставен извън групата и за мача с Брайтън от Висшата лига през уикенда.

Двубоят се очертаваше да бъде последен за Салах преди той да замине за Египет за участието си в турнира за Купата на Африканските нации.

По всичко обаче изглежда, че Арне Слот няма да включи в групата Салах за мача, както не го направи и за дербито от Шампионска лига срещи Интер през седмицата.

Салах вече покани родителите и приятелите си за мача в събота, намеквайки че това може да се окаже последния му мач изобщо с фланелката на „червените“. Преди няколко дни Салах разтърси футболната общественост със скандално интервю, в което нападна Арне Слот и клуба.

Футболистът не остана доволен от факта, че бе закотвен на пейката в последните три мача на своя тим. Това обаче му изигра лоша шега, и въпреки че бе подкрепен от някои, генерално Салах бе критикуван от легенди на клуба и бивши футболисти и анализатори.

От клуба настояват Салах да се извини публично за коментарите си преди той да бъде върнат в отбора. Към този момент обаче това не се е случило и едва ли ще се случи скоро.

Мнозина вярват пък, че Ливърпул ще се опита да вземем максимум от Салах на трансферния пазар през януари, предлагайки го на клубове от Саудитска Арабия, които са готови да платят огромна сума за услугите му.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    3 4 Отговор
    Салаховата е лесна, навсякъде ще го вземат и по голяма заплата ще му дадат! Стига е носил Ливърпул на гърба си!

    13:21 11.12.2025

  • 2 РЕалисто

    1 0 Отговор
    Мо ще им донесе милиони, а Слот само загуби ............

    13:32 11.12.2025

  • 3 Не гледащ футбол

    0 0 Отговор
    Дреми ми за тоя Салах...

    14:38 11.12.2025

