Нападател на Нюкасъл изравни постижение на Алън Шиърър

Нападателят на Нюкасъл Антъни Гордън се доближи до рекорда на клуба по брой голове в Шампионската лига за всички времена, държан от легендарния Алън Шиърър, и се превърна във втория най-резултатен играч в историята на клуба в Шампионската лига.

Тази седмица той вкара гол в гостуването на “свраките” от шестия кръг на груповата фаза на Шампионската лига срещу Байер (Леверкузен) при равенството 2:2, разписвайки се от дузпа.

Това бе седмото попадение за Гордън в Шампионската лига този сезон.

Единственият друг играч на Нюкасъл, който е отбелязвал пет или повече гола в Шампионската лига в един сезон, е Шиърър, който постави клубен рекорд от шест през сезон 2002/03.