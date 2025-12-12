Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нападател на Нюкасъл изравни постижение на Алън Шиърър

Нападател на Нюкасъл изравни постижение на Алън Шиърър

12 Декември, 2025 06:45 601 1

  • нюкасъл-
  • антъни гордън-
  • алън шиърър-
  • рекорд-
  • футбол

Тази седмица той вкара гол в гостуването на “свраките” от шестия кръг на груповата фаза на Шампионската лига срещу Байер (Леверкузен)

Нападател на Нюкасъл изравни постижение на Алън Шиърър - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Нюкасъл Антъни Гордън се доближи до рекорда на клуба по брой голове в Шампионската лига за всички времена, държан от легендарния Алън Шиърър, и се превърна във втория най-резултатен играч в историята на клуба в Шампионската лига.

Тази седмица той вкара гол в гостуването на “свраките” от шестия кръг на груповата фаза на Шампионската лига срещу Байер (Леверкузен) при равенството 2:2, разписвайки се от дузпа.

Това бе седмото попадение за Гордън в Шампионската лига този сезон.

Единственият друг играч на Нюкасъл, който е отбелязвал пет или повече гола в Шампионската лига в един сезон, е Шиърър, който постави клубен рекорд от шест през сезон 2002/03.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ицо

    1 0 Отговор
    В заглавието пише "изравни" , а в първото изречение "доближи"...?!? Не мога да я разбера съвременната журналистика.

    07:39 12.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ