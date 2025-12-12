Новини
Куриоз! Тийнейджър подпали стадион, но не могат да го осъдят

Куриоз! Тийнейджър подпали стадион, но не могат да го осъдят

12 Декември, 2025

Хака е един от най-успешните футболни отбори във Финландия, спечелил 9 титли и 12 Купи на страната от основаването си през 1934 г.

Тийнейджър призна, че е запалил пожар, който унищожи трибуна на стадиона на прочутия финландски клуб Хака, съобщи полицията, въпреки че заподозреният не може да бъде подведен под наказателна отговорност поради възрастта си.



Трима непълнолетни, всички под 15 години, са били на мястото, когато е избухнал пожарът на стадиона на Хака във Валкеакоски, град, намиращ се на около 150 километра северно от Хелзинки, в неделя вечер.

Един от тримата е признал, че е запалил предмет, който е предизвикал пожара, който напълно унищожи трибуна и повреди част от изкуствената трева.

Инцидентът се разследва като умишлен палеж, въпреки че финландското законодателство освобождава лицата под 15-годишна възраст от наказателна отговорност. Пожарът идва само няколко седмици, след като клубът изпадна от финландския елит.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    0 1 Отговор
    Това дете има нужда от подкрепа и разбиране, не трябва да го наказват.

    07:38 12.12.2025

  • 2 Дзън-дзън

    4 0 Отговор
    Една вдъхновяваща история от щастливата Финландия.
    Нека помечтаем и у нас да е така!

    07:54 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И сега ще трябва да харчат пари

    0 0 Отговор
    Да го оправят вместо да дарят парите за Украйна.

    08:08 12.12.2025

