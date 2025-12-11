Европейски шампион с Португалия приключи с футбола

Бившият национален вратар на Португалия - Руи Патрисио, сложи край на професионалната си кариера.

37-годишният ибериец има 108 мача за родината си, като дебютира през 2010 и се оттегля през 2024 г. С "мореплавателите" той спечели Европейското първенство през 2016 г. във Франция, а три години по-късно триумфира и в Лигата на нациите.

На клубно ниво Патрисио играе за Спортинг Лисабон в периода 2006-2018, като за това време печели три пъти Купата и веднъж Купата на лигата на Португалия.

След това играе за Уулвърхемптън, Рома (Лига на конференциите), Аталанта и Ал Аин.