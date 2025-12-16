Новини
Спорт »
Световен футбол »
Донарума е номер 1 при вратарите според ФИФА

Донарума е номер 1 при вратарите според ФИФА

16 Декември, 2025 21:06 891 1

  • донарума-
  • вратар-
  • класация-
  • фифа

През изминалия сезон италианецът спечели требъл с бившия си отбор Пари Сен Жермен - Шампионска лига, титла и купа на Франция

Донарума е номер 1 при вратарите според ФИФА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стражът на Манчестър Сити - Джанлуиджи Донарума е обявен за най-добър вратар в световния футбол за 2025 година от ФИФА, предаде Топспорт.

През изминалия сезон италианецът спечели требъл с бившия си отбор Пари Сен Жермен - Шампионска лига, титла и купа на Франция.

Номинирани за наградата бяха още Алисон (Ливърпул и Бразилия), Тибо Куртоа (Реал Мадрид и Белгия), Емилиано Мартинес (Астън Вила и Аржентина), Мануел Нойер (Байерн Мюнхен и Германия), Давид Рая (Арсенал и Испания), Ян Зомер (Интер Милано и Швейцария) и Войчех Шчесни (Барселона и Полша).

Церемонията по връчването на наградите FIFA The Best ще се проведе тази вечер в Доха, Катар.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ