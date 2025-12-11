Новини
Спорт »
Бг футбол »
Чистка в Етър

Чистка в Етър

11 Декември, 2025 18:30 517 0

  • етър-
  • футболистки-
  • състав

Петима футболисти се разделят с отбора

Чистка в Етър - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти

Ръководството на втородивизионния Етър постигна взаимно споразумение с Петър Караангелов, Димитър Илиев, Васил Василев, Кръстьо Банев и Кристиян Вълков за прекратяване на трудовите им договори с футболния клуб, съобщиха за "Фокус“ от клуба от Велико Търново.

"От името на целия клуб изразяваме своята дълбока благодарност към тези футболисти за професионализма, характера и отдадеността, с които защитаваха виолетовата фланелка – се казва в официалното съобщение на клуба. - Всеки един от тях остави следа – на терена, в съблекалнята и в сърцата на привържениците. Веднъж “виолетови" – завинаги част от нашето семейство. Носихте цветовете ни с чест и достойнство, и затова ще запазите своето място в историята на клуба!"

Пет проверки ще направи Етър по време на зимната подготовка.

Футболистите бяха разпуснати в почивка за празниците, като старши треньорът Иван Иванов ги събира за начало на подготовката на 8 януари.

В първите два дни по традиция играчите ще преминат през медицински прегледи.

Първата контролна среща ще бъде на 16 януари (петък) в Пловдив срещу елитния Локомотив (Пд).

На 24 януари (събота) етърци приемат лидера в Северозападната Трета лига Академик (Свищов).

Следващата сряда, 28 януари, е предвидена за гостуване на Дунав в Русе.

На 31 януари (събота) Етър ще гостува на Черно море (Варна). Генералната репетиция преди подновяването на първенството ще бъде между 6 и 8 февруари на стадион "Ивайло“ срещу Спартак (Плевен). Възможни са обаче промени в мястото и времето на контролите в зависимост от ситуацията.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ