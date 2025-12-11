Чистка в Етър

Ръководството на втородивизионния Етър постигна взаимно споразумение с Петър Караангелов, Димитър Илиев, Васил Василев, Кръстьо Банев и Кристиян Вълков за прекратяване на трудовите им договори с футболния клуб, съобщиха за "Фокус“ от клуба от Велико Търново.

"От името на целия клуб изразяваме своята дълбока благодарност към тези футболисти за професионализма, характера и отдадеността, с които защитаваха виолетовата фланелка – се казва в официалното съобщение на клуба. - Всеки един от тях остави следа – на терена, в съблекалнята и в сърцата на привържениците. Веднъж “виолетови" – завинаги част от нашето семейство. Носихте цветовете ни с чест и достойнство, и затова ще запазите своето място в историята на клуба!"

Пет проверки ще направи Етър по време на зимната подготовка.

Футболистите бяха разпуснати в почивка за празниците, като старши треньорът Иван Иванов ги събира за начало на подготовката на 8 януари.

В първите два дни по традиция играчите ще преминат през медицински прегледи.

Първата контролна среща ще бъде на 16 януари (петък) в Пловдив срещу елитния Локомотив (Пд).

На 24 януари (събота) етърци приемат лидера в Северозападната Трета лига Академик (Свищов).

Следващата сряда, 28 януари, е предвидена за гостуване на Дунав в Русе.

На 31 януари (събота) Етър ще гостува на Черно море (Варна). Генералната репетиция преди подновяването на първенството ще бъде между 6 и 8 февруари на стадион "Ивайло“ срещу Спартак (Плевен). Възможни са обаче промени в мястото и времето на контролите в зависимост от ситуацията.