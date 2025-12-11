Кубрат Пулев заподозря, че в Дубай ще се мери с двоен аршин

Изборът на екипировка преди битката Кубрат Пулев - Мурат Гасиев на галавечер в Дубай разбуни духовете в лагера на българина.
Организаторите от IBA Pro Boxing разпространиха кадри от тестването на ръкавиците, на които се видя недоволството на Кобрата. Пулев определи предоставения му чифт като тънък и малък, некриейки разочарованието си.
Българският боксьор обърна внимание, че за руския му съперник бяха подготвени ръкавици по специална поръчка. Докато тези на Пулев бяха черни, Гасиев разполагаше с модел в жълто и червено. Организаторите увериха, че разликата е единствено в цветовете, но Кобрата изрази съмнение относно характеристиките на екипировката с репликата: "Човек никога не знае".
В отговор на притесненията, представител на организаторите и самият Гасиев предложиха на Пулев да вземе цветните ръкавици, за да се увери в равнопоставеността.
"За мен е важно всичко да бъде честно. Боксът е спорт, а не война. Каквото е за мен, такова трябва да е и за опонента ми. Същият допинг контрол, същите ръкавици и всичко останало", сподели по случая Пулев.
