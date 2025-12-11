Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Кубрат Пулев заподозря, че в Дубай ще се мери с двоен аршин

Кубрат Пулев заподозря, че в Дубай ще се мери с двоен аршин

11 Декември, 2025 20:10 927 7

  • кубрат пулев-
  • мурат гасиев-
  • дубай-
  • бокс

Изборът на екипировка преди битката с Мурат Гасиев на галавечер в Дубай разбуни духовете в лагера на българина

Кубрат Пулев заподозря, че в Дубай ще се мери с двоен аршин - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Изборът на екипировка преди битката Кубрат Пулев - Мурат Гасиев на галавечер в Дубай разбуни духовете в лагера на българина.

Организаторите от IBA Pro Boxing разпространиха кадри от тестването на ръкавиците, на които се видя недоволството на Кобрата. Пулев определи предоставения му чифт като тънък и малък, некриейки разочарованието си.

Българският боксьор обърна внимание, че за руския му съперник бяха подготвени ръкавици по специална поръчка. Докато тези на Пулев бяха черни, Гасиев разполагаше с модел в жълто и червено. Организаторите увериха, че разликата е единствено в цветовете, но Кобрата изрази съмнение относно характеристиките на екипировката с репликата: "Човек никога не знае".

В отговор на притесненията, представител на организаторите и самият Гасиев предложиха на Пулев да вземе цветните ръкавици, за да се увери в равнопоставеността.

"За мен е важно всичко да бъде честно. Боксът е спорт, а не война. Каквото е за мен, такова трябва да е и за опонента ми. Същият допинг контрол, същите ръкавици и всичко останало", сподели по случая Пулев.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 2 Отговор
    аршин
    турчин
    ново начало

    20:16 11.12.2025

  • 2 Спецназ

    3 3 Отговор
    КАК не ги е срам да дадат на нашия леки ръкавици!!

    Путин няма начин да не знае-
    на руснака отвътре сложили олово по 200 грама на ръка, ама ЯДЕЦ!

    Кобрата го хвана!

    20:16 11.12.2025

  • 3 Бесен

    3 0 Отговор
    Кобрата пак се изнерви....нещо му става....

    20:17 11.12.2025

  • 4 404

    7 1 Отговор
    Мурат Гасиев разполага с орешници в ръкавиците

    20:20 11.12.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    Кобрето е див селски бег-нищо че одъртях-с опакото ще го бия,,

    20:28 11.12.2025

  • 6 Топч0

    1 0 Отговор
    Абе ,да не започнаха да се застрахова предварително ?

    21:00 11.12.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Кобрата го хвана шубето.Ще хвърля пешкира с тънките ръкавици.

    21:09 11.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ