Новини
Спорт »
Световен футбол »
3:3! Лудогорец изпусна ПАОК в луд мач

3:3! Лудогорец изпусна ПАОК в луд мач

11 Декември, 2025 21:40, обновена 11 Декември, 2025 21:47 848 7

  • лудогорец-
  • паок-
  • лига европа

Едно от попаденията за гръцкия тим бе дело на бившето крило на разградчани Кирил Десподов

3:3! Лудогорец изпусна ПАОК в луд мач - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец и ПАОК завършиха 3:3 в мач от шестия кръг на основната фаза в Лига Европа, предаде sportal.bg.

Петър Станич откри резултата в 33-ата минута, а в 39-ата Кирил Десподов изравни. Воляко вкара втори гол за гостите в 47-ата минута след асистенция на Десподов. Българският шампион обаче не се предаде и изравни чрез Оливие Вердон в 70-ата минута, а в 77-ата Ивайло Чочев отново изведе домакините напред.

Недялков обаче сбърка фатално в 89-ата минута и Миту изравни.

Наставникът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо предприе известни промени спрямо 11-те, на които заложи в предишните двубои. От първата минута започна най-скъпото лятно попълнение на "орлите" - Филип Калоч. На върха на атаката пък застана Биле. След отсъствие поради травма се завърна Оливие Вердон.

Най-любопитното име в състава на гостите бе това на Десподов. Капитанът на България, който е и бивш футболист на Лудогорец, действаше по десния фналг на атаката.

Иванушец отправи първия точен удар още в 35-ата секунда, а Бонман изби. Лудогорец отговори с опасна атака в третата минута, когато Видал засече с глава центриране отдясно, но прати топката в аут.

В 11-ата минута Бонман сбърка пас напред. ПАОК се възползва и осъществи опасна атака, която завъши с шут на Чалов в ръцете на вратаря. Само 180 секунди по-късно разградчани комбинираха отдясно, Видал намери Биле с пас по земя, а таранът отправи удар в аут.

В 24-ата минута българският шампион пропусна най-чистото положение до този момент. "Орлите" комбинираха великолепно в наказателното поле на съперника. Станич свари с гърди към Текпетей, а крилото отправи много опасен удар с левия крак, който излезе в аут на сантиметри покрай дясната греда.

Така се стигна до 33-ата минута, в която Лудогорец откри резултата. Станич разпиля гръцката отбрана, а в опит да му избие топката Ождоев стреля към собствената си врата. Стражът на ПАОК изби изстрела на своя съотборник, но Станич се оказа най-съобразителен и реализира шестото си попадение в основната фаза на турнира.

Радостта на българския тим не трая дълго, тъй като гостите изравниха в 39-ата минута. Иванушец пусна към Десподов, който се измъкна зад гърба на Недялков и след майсторски фалцов удар с десния крак не остави шанс на Бонман.

След него той не се зарадва в знак на уважение към феновете на Лудогорец, които преди срещата скандираха името му.

В първите секунди на втората част Баба стреля фалцово с десния крак и топката като по чудо не попадна в долния ляв ъгъл на българската врата.

Лудогорец не си взе поука от пропуска и в 47-ата минута допусна пълен обрат. Десподов центрира много опасно от фал към задната греда след извършено от Вердон нарушение и за оставения абсолютно непокрит Воляко не представляваше проблем да реализира от метър на празна врата.

В 53-ата минута Лудогорец поиска дузпа за игра с ръка на съперников футболист след удар на Алмейда, но реферите не уважиха претенцията на "орлите".

Вердон можеше да изравни в 64-ата минута след центриране от корнер на Станич. Централният бранител обаче не уцели вратата от два метра след удар с глава.

Защитникът се коригира 6 минути по-късно Тогава Станич центрира от фал, Алмейда свали към Вердон и този път той не остави шанс на Павленка, тъй като с удар отблизо изравни резултата.

Попадението даде криле на "орлите", които в 77-ата минута отново излязоха напред. Те осъществиха атрактивна комбинация отдясно. Маркус пусна към набралия скорост Станич. Сърбинът центрира почти от аутлинията, а резервата Чочев се извиси над бранител в "черно-бяло" и след майсторски удар с глава препарира Павленка.

Драмата обаче тепърва предстоеше. Недялков сбърка фатално в 89-ата минута при опит да върне с глава към Бонман, топката му бе пресечена, а след разбъркване в малкото наказателно поле Мито вкара за 3:3.

Малко преди това ПАОК нацели и напречната греда.

ЛУДОГОРЕЦ - ПАОК 3:3

1:0 Петър Станич 33
1:1 Кирил Десподов 39
1:2 Воляко 47
2:2 Оливие Вердон 70
3:2 Ивайло Чочев 77
3:3 Миту 89

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 26. Калоч, 14. Станич, 23. Дуарте, 37. Текпетей, 11. Видал, 29. Биле

ПАОК: 1. Павленка, 3. Кени, 16. Кеджиора, 4. Воляко, 21. Баба, 27. Ождоев, 8. Мейте, 77. Десподов, 18. Иванушец, 11. Тайсон, 9. Чалов


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    Еал сър ги, само Паламуд Мичурин!!! И тесни рапани...

    21:51 11.12.2025

  • 2 Въгларово

    3 3 Отговор
    Стадионът пак не беше пълен!
    Заводският отбор пак не победи!
    Залезът започна!

    22:10 11.12.2025

  • 3 що за отбор

    1 2 Отговор
    Колко родени в България футболисти играят в състава на т.нар. "Лудогорец" и колко играят в Паок?
    Равния резултат е победа за нашите!

    Коментиран от #4

    22:12 11.12.2025

  • 4 Хипотетично

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "що за отбор":

    Дори резултатъът да не е реми, без значение, то пак ще е победа за нашите футболисти (които са не по-малко от един)

    Коментиран от #6

    22:15 11.12.2025

  • 5 КзЛи

    2 2 Отговор
    Ще чекаме догодина Уефски повече

    22:16 11.12.2025

  • 6 Аналитик

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    Ти в ПАОК колко гърци,чу.....?

    Коментиран от #7

    22:17 11.12.2025

  • 7 Хипотетично

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аналитик":

    Малко ме е грижа за гърците, а за детските ни въображаеми футболни школи "подкрепяни" от едрите ни бизнесмени.

    22:19 11.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ