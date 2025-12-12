Новини
Приятели на Любо Пенев организират благотворителен турнир и търг в подкрепа на лечението му

12 Декември, 2025 15:30 390 2

Те ще се състоят в дните преди Коледа

Приятели на Любо Пенев организират благотворителен турнир и търг в подкрепа на лечението му - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Близки и приятели на футболната легенда и треньор Любослав Пенев организират благотворителен турнир в дните преди Коледа, който ще се проведе в подкрепа на неговото лечение.

Целият турнир е планиран и организиран в дните преди светлия християнски празник Рождество Христово (Коледа), а мачовете започват на 21 декември от 10:00 часа в залата на ДИТ в Драгалевци. Крайният срок за записване е 19 декември, след което ще бъде направена схемата на турнира. Таксата за участие е 200 лв. на отбор (играе се с петима полеви футболисти и вратар).

По време на мачовете ще бъде поставена и кутия край терените за желаещите да подпомогнат лечението на една от големите легенди на българския футбол. Отделно ще има и търг, на който ще бъдат разиграни футболни и спортни артикули. За записване: 0888687288.

Един от най-успешните футболисти в историята на България Любослав Пенев страда от онкологично заболяване, което се е обострило през месец ноември. В момента той се намира в клиника в Германия, където се провежда лечението му. За да се направят всички нужни процедури и да се подкрепи организма му, необходимата сума е около 300 хиляди евро и са организирани няколко кампании, както от семейството му, така и от футболни клубове и фондации.


България
