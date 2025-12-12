Новини
Игор Тиаго стана Играч на месеца във Висшата лига

12 Декември, 2025 16:30 491 0

24-годишният бразилец, който играе за Брентфорд, отбеляза 5 гола през ноември

Бившият нападател на Лудогорец - Игор Тиаго, спечели наградата за Играч на месец ноември в английската Висша лига.

24-годишният бразилец, който играе за Брентфорд, отбеляза 5 гола през предпоследния месец от годината и се превръща в първия играч в историята на "пчеличките", който печели тази награда.Южноамериканецът вкара два гола срещу Нюкасъл, един срещу Брайтън & Хоув Албиън и още две попадения срещу Бърнли.

Тиаго има общо 11 гола от началото на сезона, като единствено Ерлинг Холанд от Манчестър Сити е пред него с 15.


