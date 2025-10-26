Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на Ливърпул ВИДЕО

Кризата в Ливърпул продължи, след като шампионите допуснаха четвърта поредна загуба в Премиър лийг, отстъпвайки с 2:3 като гост на Брентфорд, предаде sportal.bg.

Шампионите не показаха нищо от доброто си представяне срещу Айнтрахт през седмицата в Шампионската лига и отново изглеждаха като отбор, който няма ясна идея какво да прави на терена, а същевременно може по всяко време да допусне гол във вратата си. Арне Слот пък за пореден път остана изненадан от съперника през този сезон, въпреки че планът на домакините бе концентриран основно върху дълго изпълнените тъчове и дългите извеждащи подавания зад отбраната на мърсисайдци.

Данго Уатара (5') и Кевин Шаде (45') дадоха комфортен аванс на "пчеличките", а Милош Керкез намали в добавеното време на първата част с дебютния си гол за Ливърпул. Бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго реализира дузпа, с която направи 3:1 след час игра. Мохамед Салах оформи крайния резултат минута преди края. Така шампионите допуснаха четвърта поредна загуба във Висшата лига, което се случва на отбора за първи път от февруари 2021 година. Мърсисайдци вече са на шесто място във временното класиране, докато Брентфорд се изкачи до десетата позиция.

Арне Слот бе направил три промени в сравнение с мача във Франкфурт. Конър Брадли, Милош Керкез и Мохамед Салах се завърна сред титулярите. Джереми Фримпонг и Александър Исак не бяха в групата заради контузии. Аут бе и Райън Гравенберх, който пропусна и гостуването в Германия.

Мениджърът на домакините Кийт Андрюс заложи на същия състав, който започна и при победата над Уест Хам в понеделник.

Домакините стартираха малко по-активно и се опитваха да създават напрежение в наказателното поле на Ливърпул с дълго изпълнени тъчове. Точно след такъв в шестата минута, изпълнен от Кайоде, Айер надскочи Екитике и отклони с глава, а Данго Уатара засече от въздуха пред погледа на Керкез - 1:0

След десетата минута мърсисайдци трайно се настаниха в половината на "пчеличките", които чакаха възможност за контраатаки.

В 20-ата минута Виртц добре намери в наказателното поле Екитике, който бе затворен и опита подаване с пета. След рикошет топката стигна отново до германеца, който стреля, но ударът му премина на сантиметри встрани.

Гостите продължиха да натискат, но Екитике не бе точен с глава, а Гакпо стреля над вратата.

В 33-тата минута Джордан Хендерсън опита да огорчи бившия си тим с хубав удар от около 25 метра, но топката премина встрани. В този период домакините изнесоха играта в половината на Ливърпул и подложиха под натиск отбраната на шампионите.

Дамскор нанесе страхотен изстрел от границата на наказателното поле в 39-ата минута. но Мамардашвили реагира брилянтно и изби над вратата си.

В 44-тата минута Гакпо претендираше за дузпа, след като падна след контакт с Колинс. Сигнал обаче не последва, въпреки че имаше основания за наказателен удар.

Минута след това Брентфорд организира страхотна контраатака. Пас на Екитике бе пресечен, след което Дамсгор със страхотно подаване изведе Шаде, който се откъсна сам срещу Мамардашвили, който само отстъпваше, вместо да пресрещне съперника. Германецът го преодоля за 2:0.

В петата минута на добавеното време Керкез намали. Центриране на Брадли бе пропуснато от Екитике, след което топката стигна до унгареца, който от пет метра простреля Келъхър.

В 54-тата минута поредна контраатака на Брентфорд едва не доведе до нов гол във вратата на шампионите. Шаде бе изведен зад гърба на Брадли с дълго подаване, след което германецът добре намери в наказателното поле Тиаго, който с едно докосване си затвори ъгъла и позволи на Мамардашваили да избие. Грузинецът направи ново важно спасяване две минути след това след удар на Дамсгор.

В 58-ата минута Ван Дайк ритна леко крака на Уатара и първоначално бе отсъден пряк свободен удар, но след намесата на ВАР бе преценено, че нарушението е на границата на наказателното поле, така че в крайна сметка решението бе променено на дузпа. Игор Тиаго бе точен от бялата точка за 3:1.

Слот смени Брадли, Керкез и Гакпо с Робъртсън, Мак Алистър и Киеза. Това означаваше, че Собослай отново се върна като десен бек.

Точно Собослай нахлу в 64-тата минута и върна към Салах, но в последния момент Колинс блокира.

В 66-ата минута Брентфорд пропусна страхотна възможност за четвърти гол. Уатара обаче не бе точен с глава от много добра позиция.

Нгумоа също влезе в игра за Ливърпул, но и това не помагаше.

В 89-ата минута Ливърпул все пак върна един гол. Брентфорд загуби топката в близост до наказателното си поле, Собослай центрира към Салах, който добре овладя, след което стреля под гредата.

Ливърпул натискаше в последните минути, но така и не успя да стигне до изравнителен гол.