Арсенал с категорична победа над Брентфорд

Арсенал надделя с 2:0 над Брентфорд в двубой от 14-ия кръг на английската Висша лига, игран на стадион "Емирейтс". С този успех "артилеристите" затвърдиха лидерската си позиция в класирането.

Микел Мерино се разписа още в 11-ата минута, а Бен Уайт оформи крайното 2:0 в първата минута от продължението на мача.

С този триумф Арсенал събра 33 точки и е лидер в класирането, докато Брентфорд остана на 13-о място с 19 пункта.







