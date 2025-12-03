Новини
Арсенал с категорична победа над Брентфорд

3 Декември, 2025 23:29

Пред "артилеристите" предстои истинско изпитание с поредица от тежки срещи в празничния цикъл

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал надделя с 2:0 над Брентфорд в двубой от 14-ия кръг на английската Висша лига, игран на стадион "Емирейтс". С този успех "артилеристите" затвърдиха лидерската си позиция в класирането.

Микел Мерино се разписа още в 11-ата минута, а Бен Уайт оформи крайното 2:0 в първата минута от продължението на мача.

С този триумф Арсенал събра 33 точки и е лидер в класирането, докато Брентфорд остана на 13-о място с 19 пункта.



Standings provided by Sofascore


