Интересът към Игор Тиаго расте в цяла Европа

15 Декември, 2025 07:33

Тотнъм, Нюкасъл и Астън Вила следят изкъсо нападателя на Брентфорд

Интересът към Игор Тиаго расте в цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Тотнъм, Нюкасъл и Астън Вила проявяват сериозен интерес към нападателя на Брентфорд Игор Тиаго и внимателно следят развитието около него. Клубовете от Висшата лига виждат в 24-годишния футболист потенциално важно подсилване в атака след края на сезона.

Надпреварата обаче не се ограничава само до Англия. Отбори от Серия А и Ла Лига също наблюдават ситуацията, което може да доведе до трансферна битка между няколко водещи първенства, съобщава “CaughtOffside”.

Тиаго има 11 гола в 16 срещи от Висшата лига през този сезон.


  Лост

    0 0 Отговор
    Да видим дали ще го повикат за нац.отбор на България.

    08:27 15.12.2025

