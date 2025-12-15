Интересът към Игор Тиаго расте в цяла Европа

Тотнъм, Нюкасъл и Астън Вила проявяват сериозен интерес към нападателя на Брентфорд Игор Тиаго и внимателно следят развитието около него. Клубовете от Висшата лига виждат в 24-годишния футболист потенциално важно подсилване в атака след края на сезона.
Надпреварата обаче не се ограничава само до Англия. Отбори от Серия А и Ла Лига също наблюдават ситуацията, което може да доведе до трансферна битка между няколко водещи първенства, съобщава “CaughtOffside”.
Тиаго има 11 гола в 16 срещи от Висшата лига през този сезон.
1 Лост
08:27 15.12.2025