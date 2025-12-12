Ханзи Флик: Конкуренцията между Феран и Левандовски е перфектна

Барселона е на гребена на вълната, след като спечели шест поредни срещи и в Ла Лига има аванс от 4 точки пред Реал Мадрид. Сега на дневен ред идва привидно лесна задача - домакинство срещу 15-ия в класирането Осасуна. Мачът от 16-ия кръг е в събота от 19:30 часа. Ето какво коментира треньорът Ханзи Флик на редовната си среща с медиите, цитиран от sportal.bg.

С какво настроение влизате в новия кръг?

Това е Ла Лига и всеки мач е труден, ако не играеш на сто процента. Подготвили сме се добре. Няма значение дали съперникът е Атлетик, Атлетико или Осасуна. Трябва да сме на максимума си, за да вземем трите точки.

До каква степен вътрешната конкуренция влияе върху представянето на отбора?

Когато играеш в Барса, всички турнири са важни. Всяка конкуренция, като тази между Феран и Левандовски, е положителна. Това, което видях през последните четири или пет седмици на тренировките, е фантастично. Конкуренцията между Феран и Левандовски е перфектна. Както винаги казвам, качеството на тренировките сега е по-високо отколкото преди два месеца. Когато тренираш на това ниво, можеш да се подобриш.

Коя е най-силната позиция на Ерик Гарсия?

Ще говоря за настоящето. В последните мачове го ползваме като “шестица” (дефанзивен халф) и се получи добре. В момента е важно да имаме нужната стабилност. В тази връзка Ерик може да продължи да играе там. Той има качество на всяка позиция, на която действа. И когато имаш играчи като него, можеш да избираш. Подчертавам, че ни дава много опции и е добре да го имаме като вариант

Де Йонг има по-малко минути. Има ли физически проблем, или трябва да направи нещо повече?

Вече го казах. Направихме фантастични мачове с Ерик като “шестица”. Френки беше болен и трябва да се подобри. Това е логично, но не ме тревожи, защото важното е да дадат най-доброто на терена.

За много бързо от пет точки зад Реал Мадрид се оказахте с четири пред тях. Изненадан ли сте?

Първенството е дълго. Сега е декември и имаме още много мачове за изиграване. Важното е да се фокусираме върху себе си. Има неща, които можем да направим по-добре. Правилната нагласа не е да се радваме на това, което вече имаме. Трябва да продължим. А в края на сезона ще се види на какво място си заслужил да бъдеш.

Кой е втори вратар - Шчесни или Тер Стеген?

Жоан Гарсия е номер едно. Няма да говоря за втори или трети вратар. Жоан играе, вярваме в него и нямам намерение да го сменям. А и той се справя много добре.

Говорили ли сте с Тер Стеген, или той самият да ви е казал нещо?

Разбира се, че съм говорил с него. Това е моята работа, но е нещо между него и мен.

Рашфорд промени мача срещу Айнтрахт. Как оценявате сезона му?

Мога да кажа, че Маркъс е голям професионалист. По принцип имаме отлични играчи на неговата позиция. Рашфорд ми казва „шефе“, а не „мистър“. По принцип онзи ден (срещу Айнтрахт) не трябваше да играе (но не се разсърди - б.р.) и ми каза, че важното е да вземем трите точки.

Разбирате ли ситуацията, в която се намира Чаби Алонсо?

Не сме фокусирани върху Реал Мадрид, а върху Барса. При това на 100 процента.

Като следите какво става с него, смятате ли, че търпението във футбола е малко?

Това е клише, може да се дискутира много. Не искам да говоря за Мадрид, а само за Барса.