Сестри Стоеви са на полуфинал в Индия!

Стефани и Габриела Стоеви се класираха за полуфинал на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак, Индия.
Българките, които са първи в схемата, победиха поставените под номер 5 Лани Маясари и Амалия Пративи (Индонезия) с 16:21, 21:12, 21:19 за 57 минути, постигайки трети успех в надпреварата.
Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия).
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА