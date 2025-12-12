Сестри Стоеви са на полуфинал в Индия!

Стефани и Габриела Стоеви се класираха за полуфинал на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак, Индия.

Българките, които са първи в схемата, победиха поставените под номер 5 Лани Маясари и Амалия Пративи (Индонезия) с 16:21, 21:12, 21:19 за 57 минути, постигайки трети успех в надпреварата.

Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия).