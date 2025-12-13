Новини
Барселона надделя над Олимпиакос въпреки впечатляващото представяне на Александър Везенков

13 Декември, 2025 08:16 436 1

Тимът на българина е на десета позиция в Евролигата

Барселона надделя над Олимпиакос въпреки впечатляващото представяне на Александър Везенков - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Поредната баскетболна вечер в Евролигата донесе нова победа за Барселона, които надиграха Олимпиакос с резултат 98:85 в двубой от 15-ия кръг на редовния сезон. Каталунците демонстрираха класа пред собствена публика, въпреки че българската звезда Александър Везенков изигра един от най-силните си мачове за гръцкия гранд.

Везенков бе истински мотор за Олимпиакос, като реализира 22 точки, овладя 5 борби и подаде 1 асистенция за малко над 30 минути на терена. Въпреки лидерските му качества и борбеността на съотборниците му, тимът от Пирея инкасира шеста загуба за сезона и втора поредна, което ги оставя на десетата позиция във временното класиране след 14 изиграни срещи.

Барселона, от своя страна, продължава възходящата си серия с трета поредна победа и общо десета за сезона.

Американското дуо Уил Клайбърн и Кевин Пънтър бе в основата на успеха – Клайбърн се отличи с впечатляващите 28 точки, а Пънтър добави още 24.

Гардът на Олимпиакос Тайлър Дорси също се включи силно с 19 точки, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на испанския тим.

Следващото предизвикателство за Олимпиакос ще бъде домакинството срещу Валенсия на 16 декември, докато Барселона ще пътува до Париж за нова битка в турнира.


  • 1 краставичката

    1 0 Отговор
    Много е важно името Везенков да се мъдри във всяко заглавие, автора така си знае, като вица за краставичката, дето имала намси колко процента вода.

    08:28 13.12.2025

