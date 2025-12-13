УЕФА окончателно затвори вратата пред Русия

Европейската футболна асоциация УЕФА сложи точка на всички догадки и слухове, като категорично обяви, че Русия няма да се завърне на международната футболна сцена.
В публикувания на официалния сайт на централата списък с участници за петото издание на Лигата на нациите, руското знаме отново отсъства, а до името на страната стои недвусмислената бележка: „суспендиран до второ нареждане“. Това решение затвърждава продължаващата изолация на руските национални и клубни отбори, наложена през февруари 2022 г. като отговор на военните действия в Украйна.
Въпреки спорадични спекулации за евентуално облекчаване на санкциите и обществени дебати относно равнопоставеността между участващите страни, УЕФА остава непреклонна – Русия няма да получи зелена светлина за завръщане в европейските турнири.
В актуалния списък с 54 национални селекции, които ще се борят за трофея в Лигата на нациите, руските футболисти отново са поставени в изолация. Документите, разпространени от европейската централа, подчертават, че руската федерация не е сред поканените, а всички останали национални съюзи трябва да потвърдят участието си до 9 януари.
Така руските футболисти ще пропуснат пореден голям форум, след като вече не взеха участие в последните две издания на Лигата на нациите, както и в Световното и Европейското първенство.
Санкциите остават в сила за неопределено време, а завръщането на Русия на международната сцена изглежда все по-далечно. С това решение УЕФА ясно демонстрира твърдата си позиция спрямо агресията и подчертава, че спортът не може да бъде отделен от глобалните събития. Футболната общност в Русия ще трябва да изчака по-добри времена, за да се върне сред елита на европейския футбол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
За пореден път сме свидетели на гнусно и откровено престъпно поведение на наведени европейски роби! Хубавото е, че все повече хора започват да виждат открития фашизъм който задушава европа!
Коментиран от #2
16:36 13.12.2025
2 Копейкин Костя
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":А Китай, който окупира Тибет и извършва геноцид над тибетците? М?
Пасьолството какво казва по въпроса?
Коментиран от #4, #14
16:40 13.12.2025
3 Сатана Z
16:40 13.12.2025
4 Мъ дуро
До коментар #2 от "Копейкин Костя":А като турците са окупирали Делиормана и там не се говори на български означава ли че Разградчани не трябва да участват в първенството на България?
Коментиран от #7
16:42 13.12.2025
5 Лопата Орешник
16:43 13.12.2025
6 КОЙ
16:45 13.12.2025
7 Копейкин Костя
До коментар #4 от "Мъ дуро":Щом като отборите от окупираните от руснаците китайски земи участват в руското първенство, що не?
16:51 13.12.2025
8 Бай онзи
Коментиран от #15
16:56 13.12.2025
9 Kaлпазанин
16:58 13.12.2025
10 ВЕЛИНСКИ
ПРЕКВАЛИФИЦИРА НА БОКСЬОРИ
ТО СЕ ВИДЯ СНОЩИ ЧЕ САМО
ЗА ПОБОИЩА СТАВАТ
САМО КАК УДАРИ НАШТО МОМЧЕ...УЖАС
Коментиран от #11
17:06 13.12.2025
11 Ветеран от Протеста
До коментар #10 от "ВЕЛИНСКИ":Мурат Гасиев руско ли ти звучи ???И той е от окупираните народи от Русия
17:21 13.12.2025
12 На това се казва чист фашизъм
17:38 13.12.2025
13 Лицемери
17:46 13.12.2025
14 Счупи топката и огъна гредата
До коментар #2 от "Копейкин Костя":Малкото ти мозъчен е много зле окупирано от чалга, фейкове и простотия.
17:51 13.12.2025
15 ганю
До коментар #8 от "Бай онзи":всичко е политика, интереси и пари
18:03 13.12.2025