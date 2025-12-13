УЕФА окончателно затвори вратата пред Русия

Европейската футболна асоциация УЕФА сложи точка на всички догадки и слухове, като категорично обяви, че Русия няма да се завърне на международната футболна сцена.

В публикувания на официалния сайт на централата списък с участници за петото издание на Лигата на нациите, руското знаме отново отсъства, а до името на страната стои недвусмислената бележка: „суспендиран до второ нареждане“. Това решение затвърждава продължаващата изолация на руските национални и клубни отбори, наложена през февруари 2022 г. като отговор на военните действия в Украйна.

Въпреки спорадични спекулации за евентуално облекчаване на санкциите и обществени дебати относно равнопоставеността между участващите страни, УЕФА остава непреклонна – Русия няма да получи зелена светлина за завръщане в европейските турнири.

В актуалния списък с 54 национални селекции, които ще се борят за трофея в Лигата на нациите, руските футболисти отново са поставени в изолация. Документите, разпространени от европейската централа, подчертават, че руската федерация не е сред поканените, а всички останали национални съюзи трябва да потвърдят участието си до 9 януари.

Така руските футболисти ще пропуснат пореден голям форум, след като вече не взеха участие в последните две издания на Лигата на нациите, както и в Световното и Европейското първенство.

Санкциите остават в сила за неопределено време, а завръщането на Русия на международната сцена изглежда все по-далечно. С това решение УЕФА ясно демонстрира твърдата си позиция спрямо агресията и подчертава, че спортът не може да бъде отделен от глобалните събития. Футболната общност в Русия ще трябва да изчака по-добри времена, за да се върне сред елита на европейския футбол.