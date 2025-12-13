Новини
УЕФА окончателно затвори вратата пред Русия

13 Декември, 2025 16:33 913 15

Националният отбор остава извън Лигата на нациите

УЕФА окончателно затвори вратата пред Русия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейската футболна асоциация УЕФА сложи точка на всички догадки и слухове, като категорично обяви, че Русия няма да се завърне на международната футболна сцена.

В публикувания на официалния сайт на централата списък с участници за петото издание на Лигата на нациите, руското знаме отново отсъства, а до името на страната стои недвусмислената бележка: „суспендиран до второ нареждане“. Това решение затвърждава продължаващата изолация на руските национални и клубни отбори, наложена през февруари 2022 г. като отговор на военните действия в Украйна.

Въпреки спорадични спекулации за евентуално облекчаване на санкциите и обществени дебати относно равнопоставеността между участващите страни, УЕФА остава непреклонна – Русия няма да получи зелена светлина за завръщане в европейските турнири.

В актуалния списък с 54 национални селекции, които ще се борят за трофея в Лигата на нациите, руските футболисти отново са поставени в изолация. Документите, разпространени от европейската централа, подчертават, че руската федерация не е сред поканените, а всички останали национални съюзи трябва да потвърдят участието си до 9 януари.

Така руските футболисти ще пропуснат пореден голям форум, след като вече не взеха участие в последните две издания на Лигата на нациите, както и в Световното и Европейското първенство.

Санкциите остават в сила за неопределено време, а завръщането на Русия на международната сцена изглежда все по-далечно. С това решение УЕФА ясно демонстрира твърдата си позиция спрямо агресията и подчертава, че спортът не може да бъде отделен от глобалните събития. Футболната общност в Русия ще трябва да изчака по-добри времена, за да се върне сред елита на европейския футбол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    25 7 Отговор
    А Израел, който международно признато извърша геноцид е навсякъде?!!!

    За пореден път сме свидетели на гнусно и откровено престъпно поведение на наведени европейски роби! Хубавото е, че все повече хора започват да виждат открития фашизъм който задушава европа!

    Коментиран от #2

    16:36 13.12.2025

  • 2 Копейкин Костя

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    А Китай, който окупира Тибет и извършва геноцид над тибетците? М?
    Пасьолството какво казва по въпроса?

    Коментиран от #4, #14

    16:40 13.12.2025

  • 3 Сатана Z

    15 8 Отговор
    Откакто 400 фена на руския национален отбор по футбол предимно от агитката на Спартак Москва смляха от бой 5000 англичани в Марсилия не е здравословно да са на такива събития .В Русия си има първенство за мъже и не е нужно да играят в гейско сборище

    16:40 13.12.2025

  • 4 Мъ дуро

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин Костя":

    А като турците са окупирали Делиормана и там не се говори на български означава ли че Разградчани не трябва да участват в първенството на България?

    Коментиран от #7

    16:42 13.12.2025

  • 5 Лопата Орешник

    19 5 Отговор
    Фашизъм в действие! Руснаците не са от правилната раса и нямат право на спорт, телевизия и дипломация!! Немски танкове газиха руската земя, финала е ясен! Русия и САЩ се обединяват срещу наследниците на фашистите!!

    16:43 13.12.2025

  • 6 КОЙ

    7 5 Отговор
    я пита УЕФА ?

    16:45 13.12.2025

  • 7 Копейкин Костя

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мъ дуро":

    Щом като отборите от окупираните от руснаците китайски земи участват в руското първенство, що не?

    16:51 13.12.2025

  • 8 Бай онзи

    10 2 Отговор
    А си мислехме,че ЕС е икономически съюз.Излиза,че спорта е политика!!!

    Коментиран от #15

    16:56 13.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    7 8 Отговор
    Повръща ми се и от УЕФА и от ФИФА и от тази прозападна измет с двойни стандарти ,спрях вече и футбол да гледам превърнаха мъжката игра в цирк в който да си правят само реклама извратеняци

    16:58 13.12.2025

  • 10 ВЕЛИНСКИ

    1 2 Отговор
    МИ ДА СЕ
    ПРЕКВАЛИФИЦИРА НА БОКСЬОРИ
    ТО СЕ ВИДЯ СНОЩИ ЧЕ САМО
    ЗА ПОБОИЩА СТАВАТ
    САМО КАК УДАРИ НАШТО МОМЧЕ...УЖАС

    Коментиран от #11

    17:06 13.12.2025

  • 11 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ВЕЛИНСКИ":

    Мурат Гасиев руско ли ти звучи ???И той е от окупираните народи от Русия

    17:21 13.12.2025

  • 12 На това се казва чист фашизъм

    4 1 Отговор
    Политиката не трябва да се намесва в спорта!

    17:38 13.12.2025

  • 13 Лицемери

    3 0 Отговор
    За Израел нещо споменаха ли, щото дори от ООН потвърдиха, че се извършва геноцид? Като оставим настрана, че всеки може да погледне картата на света и да види, че Израел е доста далече от границите на Европа и е доста неправилно да участва в европейски съревнования...

    17:46 13.12.2025

  • 14 Счупи топката и огъна гредата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин Костя":

    Малкото ти мозъчен е много зле окупирано от чалга, фейкове и простотия.

    17:51 13.12.2025

  • 15 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай онзи":

    всичко е политика, интереси и пари

    18:03 13.12.2025

