Новини
Спорт »
Други спортове »
7 родни сноубордисти стартират в събота за Световната купа в Кортина д'Ампецо

7 родни сноубордисти стартират в събота за Световната купа в Кортина д'Ампецо

12 Декември, 2025 23:00 364 1

  • сноуборд-
  • национали-
  • италия-
  • световна купа

Финалите са на осветление от 18:30 часа българско време и ще бъдат излъчени на живо по БНТ3

7 родни сноубордисти стартират в събота за Световната купа в Кортина д'Ампецо - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

България ще бъде представена с най-добрите си състезатели в първия старт за Световната купа по алпийски сноуборд в Европа, който ще се проведе в Кортина д'Ампецо, Италия на 13 декември (събота), обявиха от БФ Ски.

Финалите са на осветление от 18:30 часа българско време и ще бъдат излъчени на живо по БНТ3.

При жените ще участват втората от Световната купа в Криница - Малена Замфирова, която зае трето място в първия старт за сезона в Милин, Китай, както и ветеранката Теодора Пенчева.

При мъжете сме с всички най-добри състезатели в момента: Радослав Янков, Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев, Петър Гергьовски и Александър Крашняк.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Силно се надявам да не харчат държавни средства за екскурзии ,а да си плащат масрафа .Барем да беше един,а те цели 7 и ако броим антуража им се оформя голям калабалък .

    23:04 12.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ