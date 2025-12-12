България ще бъде представена с най-добрите си състезатели в първия старт за Световната купа по алпийски сноуборд в Европа, който ще се проведе в Кортина д'Ампецо, Италия на 13 декември (събота), обявиха от БФ Ски.

Финалите са на осветление от 18:30 часа българско време и ще бъдат излъчени на живо по БНТ3.

При жените ще участват втората от Световната купа в Криница - Малена Замфирова, която зае трето място в първия старт за сезона в Милин, Китай, както и ветеранката Теодора Пенчева.

При мъжете сме с всички най-добри състезатели в момента: Радослав Янков, Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев, Петър Гергьовски и Александър Крашняк.