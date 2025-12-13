Челси с успех над Евертън у дома

Челси надделя с 2:0 над гостуващия Евертън в двубой от 16-ия кръг на английската Висша лига. Главният герой на срещата безспорно бе Коул Палмър, който се завърна на терена след продължително отсъствие, причинено от контузии, и веднага остави своя отпечатък върху резултата.

В 21-ата минута младият талант на „сините“ откри резултата, възползвайки се от прецизно подаване на Мало Густо. Публиката избухна в аплодисменти, а увереността на домакините нарасна неимоверно.

В самия край на първата част Густо се разписа, след като получи отличен пас от Педро Нето, с което удвои преднината на Челси.

С този успех възпитаниците на Енцо Мареска затвърдиха позицията си в челната четворка на класирането, събирайки 28 точки. Евертън, воден от Дейвид Мойс, остава на осмото място, изоставайки с четири точки от лондончани.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore