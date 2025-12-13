Футболна еуфория прерастна в безредици: Индия посрещна Меси с хаос и разочарование

Посещението на футболната икона Лионел Меси в Индия се превърна в истински водовъртеж от емоции, след като страстта на феновете прерасна в неочакван хаос на стадион „Солт Лейк“ в Калкута. Събитието, което трябваше да бъде празник за почитателите на аржентинската суперзвезда, завърши с напрежение, счупени седалки и разочаровани гласове.

Меси, който пристигна в страната като част от мащабна обиколка, включваща посещения на концерти, футболни академии, падел турнир и стартиране на благотворителни инициативи в големите индийски градове, бе посрещнат с бурни овации. Очакванията бяха огромни – хиляди фенове изпълниха трибуните с надеждата да зърнат отблизо световния шампион от 2022 г.

Въпреки ентусиазма, престоят на Меси на терена се оказа изключително кратък. Звездата на Интер Маями, придружаван от свои съотборници и охрана, се появи за броени минути, махна на публиката и напусна стадиона, без да направи обещаната обиколка. Това предизвика буря от недоволство сред зрителите, които бяха платили солидни суми за билети – някои дори над 12 000 рупии (около 133 долара).

Видеокадри, разпространени от индийската агенция ANI, показват как разочаровани фенове хвърлят счупени седалки и други предмети по терена и лекоатлетическата писта. Част от присъстващите дори прескачат оградите, за да изразят недоволството си от организацията и липсата на достъп до своя идол.

„Само ВИП гости и известни личности бяха допуснати близо до Меси. Защо тогава ни поканиха? Платихме скъпо, а дори не видяхме лицето му“, сподели един от разочарованите фенове пред медиите.

Случилото се в Калкута хвърли сянка върху иначе амбициозната обиколка на Лионел Меси в Индия. Организаторите са изправени пред сериозни въпроси относно сигурността и комуникацията с публиката, докато феновете остават с горчив вкус от срещата с футболната легенда.

