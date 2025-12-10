ЦСКА подготвя оферта за привличането на големия талант на Славия

ЦСКА подготвя оферта за привличането на крилото на Славия Кристиян Балов, пише „Мач Телеграф“. Талантът убеди с представянето си през есента, че го очаква голямо бъдеще и това е накарало шефовете на „червените“ да се задействат. Все пак интересът към него е огромен, споменава се дори името и на Лудогорец, а неговият агент е говорил с Левски. За момента от „Герена“ не настояват за младежкия национал, но това може да се промени при евентуален трансфер на Марин Петков през зимата.

ЦСКА спешно се нуждае от крила. Но януарският трансферен прозорец сякаш не е най-точното време да се хвърлят големи пари за чужденци и рискът с привличане на талант от българското първенството е много по-малък. „Червените“ могат да вземат Балов за около 300-400 000 евро, като оставят на Славия и процент от следващ трансфер – 10 или 20%. Всичко ще се зависи от трансферната сума.

Балов впечатли всички с представянето си срещу ЦСКА при равенството 2:2 в „Овча купел“. След този мач, в който крилото даде 2 асистенции, „червените“ продължиха да следят Балов, за да се уверят, че представянето му не е било просто фойерверк. Срещу Лудогорец в Разград отново се видя, че Балов притежава огромен талант и в ЦСКА може да премине на следващо ниво. 19-годишният играч се отчете с асистенция за гола на Исак Coле, а освен това даде и чудесен пас към Янис Гермуш, който в края на първото полувреме направи непростим пропуск.

Макар и да е на доста крехка възраст, Балов има вече 2 гола и 3 асистенции в 19 мача през пролетта.

Заради липсата на класни крила се налагаше треньорът Христо Янев да преквалифицира отляво нападателя Йоанис Питас, а отдясно играе основно Илиан Илиев-младши, който е офанзивен халф. На „Тича“ в тази роля за малко влезе и Джеймс Ето’о, но не се представи добре и бе заменен. Истинските крила в ЦСКА в момента са Кевин Додай, Мохамед Брахими и Иван Тасев, но и тримата не показаха през есента, че заслужават да носят червената фланелка.