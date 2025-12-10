Новини
ЦСКА 1948 обира звездите на Спартак Варна

10 Декември, 2025 13:30 602 0

От Спартак нямат аргументи, с които да задържат двамата си играчи

ЦСКА 1948 ще лапне двамата най-добри играчи на Спартак Варна. Както е известно, вече се появи информация, че „червените“ са се разбрали с Бернардо Коуто. А вчера стана ясно, че с него най-вероятно в Бистрица ще се появи и Шанде, твърди "Мач Телеграф". Крилото бе спрягано за Левски, но явно от „Герена“ са загубили наддаването за него. Според запознати той от няколко дни е в София, където води заключителни преговори с ЦСКА 1948. Шанде дори е бил на трибуните на стадион „Витоша“ при издънката с Добруджа.

От Спартак нямат аргументи, с които да задържат двамата си играчи. Остава само да успеят да изкарат добри пари за тях. С тези средства клубът най-вероятно ще си осигури издръжката до лятото. Както е известно, положението на „Коритото“ не е цветущо. Говореше се упорито, че има спасителен план – Виктор Бакуревич да поеме нещата и да започне да финансира „соколите“ за сметка на Фратрия. Не е ясно обаче дали тази идея ще се осъществи. Ако това не стане, то ситуацията при „соколите“ ще остане доста тежка.


