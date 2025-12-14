Новини
Българската мъжка щафета преживя тежко изпитание в Хохфилцен

14 Декември, 2025 17:53

21-во място и шест наказателни обиколки

Българската мъжка щафета преживя тежко изпитание в Хохфилцен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският биатлонен тим при мъжете се сблъска с истински кошмар по време на щафетата 4х7,5 км от Световната купа в Хохфилцен, Австрия. Съставът, включващ Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Васил Зашев, завърши на предпоследната 21-ва позиция, след като допусна цели шест наказателни обиколки и използва 14 допълнителни патрона – резултат, който затвори българите с обиколка от лидерите.

Скандинавската мощ на Норвегия отново бе безапелационна – квартетът Йоханес Дале-Шевдал, Йохан Олаф Ботн, Стурла Лагрейд и Ветле Шастад Кристиансен триумфира с време 1:11:54.8 часа. Впечатляващо, норвежците не допуснаха нито една наказателна обиколка и се справиха с едва шест допълнителни патрона, демонстрирайки прецизност и хладнокръвие.

Франция се нареди на второ място, като Фабиен Клод, Кентен Фийон Майе, Емилиен Жаклен и Ерик Перо използваха 16 допълнителни патрона и финишираха на 43.1 секунди зад победителите.

Шведският тим, съставен от Йеспер Нелин, Малте Стефансон, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуелсон, оформи почетната тройка. Те също избегнаха наказателни обиколки, но прибегнаха до 18 допълнителни патрона, оставайки на 1:05.7 минути от норвежците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Списък с журналисти за чистка доведе до вълна от възмущение в социалните мрежи

    18:12 14.12.2025

  • 2 Българите трябва наблегнат на Стрелбата

    0 0 Отговор
    и Дишането!
    Са, показвам на незнаещите говеда как се прави и после наказвам!
    Преди да натиснеш спусъка, "плавно поемаш въздух, плавно изпускаш две трети от вдишаният въздух, плавно започваш обираш луфта на спусъка като държиш целта в средата на мушката с еднакъв просвет в ляво и в дясно и равна мушка отгоре, говеда!
    Идеята е да възпроизведеш изстрел без да го очакваш.

    18:16 14.12.2025

  • 3 Кат не могат да тичат със ските трябва

    0 0 Отговор
    компенсират с точна стрелба ноо, и тва не могат защото нямат Треньор по Стрелба, Биатлона трябва да имат обособен треньор по стрелба, или тоа който го имат да го разкарат и да си вземат истински треньор по стрелба!

    18:20 14.12.2025

  • 4 Са тва за Хладнокръвието у тоа студ

    0 0 Отговор
    си е голема простотия, трябва Ви топлина и прецизност, говеда а не Хладнокръвие!
    Ама едно е Ангеле да пишеш статии и друго е да стреляш па даже и по скапана мишена а не по диви бягащи зайци!

    18:27 14.12.2025

  • 5 Вай

    0 0 Отговор
    Ми да пазарят,Таньо Киряков за треньор по стрелба!!!Може и Лечева,ни не прави,безтуй.Мария Грозева също!!!

    18:39 14.12.2025

  • 6 Са, на времето в Казармата, в Гранични

    0 0 Отговор
    по Руска Методика стрелба се учеше с
    "боново огледало" защото никой няма да те държи на стрелбище цял ден да харчиш 7.62 патрони за АК 47.
    Са не знам на какво ги учат?

    18:41 14.12.2025

