Българската мъжка щафета преживя тежко изпитание в Хохфилцен

Българският биатлонен тим при мъжете се сблъска с истински кошмар по време на щафетата 4х7,5 км от Световната купа в Хохфилцен, Австрия. Съставът, включващ Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Васил Зашев, завърши на предпоследната 21-ва позиция, след като допусна цели шест наказателни обиколки и използва 14 допълнителни патрона – резултат, който затвори българите с обиколка от лидерите.
Скандинавската мощ на Норвегия отново бе безапелационна – квартетът Йоханес Дале-Шевдал, Йохан Олаф Ботн, Стурла Лагрейд и Ветле Шастад Кристиансен триумфира с време 1:11:54.8 часа. Впечатляващо, норвежците не допуснаха нито една наказателна обиколка и се справиха с едва шест допълнителни патрона, демонстрирайки прецизност и хладнокръвие.
Франция се нареди на второ място, като Фабиен Клод, Кентен Фийон Майе, Емилиен Жаклен и Ерик Перо използваха 16 допълнителни патрона и финишираха на 43.1 секунди зад победителите.
Шведският тим, съставен от Йеспер Нелин, Малте Стефансон, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуелсон, оформи почетната тройка. Те също избегнаха наказателни обиколки, но прибегнаха до 18 допълнителни патрона, оставайки на 1:05.7 минути от норвежците.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червената шапчица
18:12 14.12.2025
2 Българите трябва наблегнат на Стрелбата
Са, показвам на незнаещите говеда как се прави и после наказвам!
Преди да натиснеш спусъка, "плавно поемаш въздух, плавно изпускаш две трети от вдишаният въздух, плавно започваш обираш луфта на спусъка като държиш целта в средата на мушката с еднакъв просвет в ляво и в дясно и равна мушка отгоре, говеда!
Идеята е да възпроизведеш изстрел без да го очакваш.
18:16 14.12.2025
3 Кат не могат да тичат със ските трябва
18:20 14.12.2025
4 Са тва за Хладнокръвието у тоа студ
Ама едно е Ангеле да пишеш статии и друго е да стреляш па даже и по скапана мишена а не по диви бягащи зайци!
18:27 14.12.2025
5 Вай
18:39 14.12.2025
6 Са, на времето в Казармата, в Гранични
"боново огледало" защото никой няма да те държи на стрелбище цял ден да харчиш 7.62 патрони за АК 47.
Са не знам на какво ги учат?
18:41 14.12.2025