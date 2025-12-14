Българската мъжка щафета преживя тежко изпитание в Хохфилцен

Българският биатлонен тим при мъжете се сблъска с истински кошмар по време на щафетата 4х7,5 км от Световната купа в Хохфилцен, Австрия. Съставът, включващ Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Васил Зашев, завърши на предпоследната 21-ва позиция, след като допусна цели шест наказателни обиколки и използва 14 допълнителни патрона – резултат, който затвори българите с обиколка от лидерите.

Скандинавската мощ на Норвегия отново бе безапелационна – квартетът Йоханес Дале-Шевдал, Йохан Олаф Ботн, Стурла Лагрейд и Ветле Шастад Кристиансен триумфира с време 1:11:54.8 часа. Впечатляващо, норвежците не допуснаха нито една наказателна обиколка и се справиха с едва шест допълнителни патрона, демонстрирайки прецизност и хладнокръвие.

Франция се нареди на второ място, като Фабиен Клод, Кентен Фийон Майе, Емилиен Жаклен и Ерик Перо използваха 16 допълнителни патрона и финишираха на 43.1 секунди зад победителите.

Шведският тим, съставен от Йеспер Нелин, Малте Стефансон, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуелсон, оформи почетната тройка. Те също избегнаха наказателни обиколки, но прибегнаха до 18 допълнителни патрона, оставайки на 1:05.7 минути от норвежците.