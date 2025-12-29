Симоне Индзаги отказва да картотекира Жоао Кансело за втория полусезон

Симоне Индзаги е решил да не регистрира Жоао Кансело за участие в Саудитската професионална лига през втората част на сезона. Португалският национал може да напусне Ал-Хилал още в януарския трансферен прозорец, съобщават арабски източници.

Това решение идва след ограниченията на лигата за чуждестранни играчи и стратегическите планове на треньора за отбора.

31-годишният Кансело пристигна в Рияд през лятото на 2024 г., като записа общо 45 мача за Ал-Хилал в този период.