Симоне Индзаги отказва да картотекира Жоао Кансело за втория полусезон

29 Декември, 2025 09:18 604 0

Португалският национал най-вероятно ще напусне Ал-Хилал още през януари

Симоне Индзаги отказва да картотекира Жоао Кансело за втория полусезон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Симоне Индзаги е решил да не регистрира Жоао Кансело за участие в Саудитската професионална лига през втората част на сезона. Португалският национал може да напусне Ал-Хилал още в януарския трансферен прозорец, съобщават арабски източници.

Това решение идва след ограниченията на лигата за чуждестранни играчи и стратегическите планове на треньора за отбора.

31-годишният Кансело пристигна в Рияд през лятото на 2024 г., като записа общо 45 мача за Ал-Хилал в този период.


