Спортът по ТВ в понеделник (15 декември)

15.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1
17.30 Футбол: Купа България - Септември София – Лудогорец - Диема спорт
18.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Куршевел, първи манш, слалом, жени - Евроспорт 2
19.15 Баскетбол: Локомотив Пд – Миньор Пк - МАХ Спорт 2
20.15 Фрийстайл ски: СК в Ароса, ски крос, мъже и жени - Евроспорт 2
20.45 Футбол: Брага – Санта Клара - Ринг тв
21.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1
21.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Куршевел, втори манш, слалом, жени - Евроспорт 2
21.30 Футбол: Касейон – Мирандес - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Рома – Комо - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Райо Валекано – Бетис - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Манчестър Юнайтед – Борнемут - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Шефийлд Уензди – Дарби Каунти - Диема спорт 3
22.45 Футбол: Порто – Ещрела Амадора - Ринг тв
