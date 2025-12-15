Новини
Спортът по ТВ в понеделник (15 декември)

Спортът по ТВ в понеделник (15 декември)

15 Декември, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в понеделник (15 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1

17.30 Футбол: Купа България - Септември София – Лудогорец - Диема спорт

18.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Куршевел, първи манш, слалом, жени - Евроспорт 2

19.15 Баскетбол: Локомотив Пд – Миньор Пк - МАХ Спорт 2

20.15 Фрийстайл ски: СК в Ароса, ски крос, мъже и жени - Евроспорт 2

20.45 Футбол: Брага – Санта Клара - Ринг тв

21.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг - Евроспорт 1

21.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Куршевел, втори манш, слалом, жени - Евроспорт 2

21.30 Футбол: Касейон – Мирандес - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Рома – Комо - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Райо Валекано – Бетис - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Манчестър Юнайтед – Борнемут - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Шефийлд Уензди – Дарби Каунти - Диема спорт 3

22.45 Футбол: Порто – Ещрела Амадора - Ринг тв


