Хари Кейн постигна личен рекорд

Хари Кейн достигна 50 гола за един клуб в рамките на една календарна година за пръв път в кариерата си, след като вкара късно изравнително попадение от дузпа при равенството на Байерн Мюнхен (2:2) срещу Майнц в Бундеслигата, предаде БТА. Голът на Кейн спаси баварците от първа загуба в първенството от началото на сезона и същевременно донесе нов рекорд за него в личен план.

Въпреки това германският шампион не успя да измъкне повече от точка при домакинството си срещу последния в класирането Майнц, а Кейн изрази своето недоволство.

„Не можахме да намерим правилното финално подаване или завършващия удар. Те играха добре, а ние трябваше да се борим. Когато играеш срещу подобни отбори, те се борят за всяка точка. Защитават се добре, пазят добре топката, могат да правят спасявания и се хвърлят във всяко единоборство“, каза 32-годишният нападател в интервю след мача, цитиран от официалния уебсайт на Байерн.

С точния си удар от бялата точка в 87-ата минута Кейн достигна 20-ата си вкарана дузпа от също толкова опита в германския елит.

„Това очевидно са решителните моменти в играта. Но когато видите колко шансове имахме, равенството е добър резултат за опонента ни. Поздравления за тях. Но ако трябва да сме честни, трябваше да постигнем повече след толкова много шансове“, добави англичанинът.

Кейн вече има 18 гола в 14 двубоя през настоящия сезон в Бундеслигата, а във всички турнири е с 29 от 24 участия.

Байерн Мюнхен заема първото място в шампионата с 38 точки, на 9 пред втория РБ Лайпциг, и е непобеден в 14-те си мача до момента.