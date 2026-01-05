Китай настоява САЩ да освободят Мадуро и критикува военната операция във Венецуела

Китайското външно министерство призова Съединените щати незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро, съобщава Sky News, предава Фокус.
Ведомството заявява, че следи отблизо ситуацията във Венецуела и че американската военна операция нарушава международното право. Освен това Китай поддържа постоянна позитивна комуникация и сътрудничество с венецуелското правителство.
Пекин предостави на Венецуела икономическа помощ след налагането на санкции от САЩ и съюзниците им през 2017 г. През 2024 г. страната закупи венецуелски стоки на стойност почти 1,2 млрд. лири.
Коментарите идват след изявление на китайския външен министър Ван И, направено на среща с пакистанския му колега Ишак Дар, в което подчерта, че Пекин не може да приеме която и да е страна да действа като „световен съдия“.
