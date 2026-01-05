Новини
Китай настоява САЩ да освободят Мадуро и критикува военната операция във Венецуела

5 Януари, 2026 09:53, обновена 5 Януари, 2026 09:56 543 10

Пекин осъжда действията на Вашингтон и потвърждава подкрепата си за венецуелското правителство

Китай настоява САЩ да освободят Мадуро и критикува военната операция във Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Китайското външно министерство призова Съединените щати незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро, съобщава Sky News, предава Фокус.

Ведомството заявява, че следи отблизо ситуацията във Венецуела и че американската военна операция нарушава международното право. Освен това Китай поддържа постоянна позитивна комуникация и сътрудничество с венецуелското правителство.

Пекин предостави на Венецуела икономическа помощ след налагането на санкции от САЩ и съюзниците им през 2017 г. През 2024 г. страната закупи венецуелски стоки на стойност почти 1,2 млрд. лири.

Коментарите идват след изявление на китайския външен министър Ван И, направено на среща с пакистанския му колега Ишак Дар, в което подчерта, че Пекин не може да приеме която и да е страна да действа като „световен съдия“.


Венецуела
  • 1 Иначе в противен

    3 1 Отговор
    Случай си взимат Острава на чиповете

    09:56 05.01.2026

  • 2 Скоро Тръмп ще затвори

    1 0 Отговор
    всички китайски ресторанти в Америка.

    Коментиран от #4

    09:57 05.01.2026

  • 3 Пич

    0 1 Отговор
    Казах ви защо, няма да се повтарям ! Но това показва, че ви казах истината!!!

    09:57 05.01.2026

  • 4 китайски балон

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро Тръмп ще затвори":

    Скоро Тръмп, ще затвори цяла Америка😂

    10:00 05.01.2026

  • 5 шаа

    1 0 Отговор
    а надписите на снимката са на корейски, нерде пекин, нерде сеул

    10:01 05.01.2026

  • 6 Много готина идея

    3 0 Отговор
    чакаш някой да вложи милиарди в дадена страна, арестуваш ръководителя и така зануляваш милиардите ми и конкуренцията.
    Новия начин на водене на търговски войни.

    10:03 05.01.2026

  • 7 Цун кай хой

    1 0 Отговор
    Ще ви спрем вибраторите от сателита

    10:09 05.01.2026

  • 9 Мъдурко

    1 0 Отговор
    Наркотиците нямат нищо общо с терористичния акт на краварите. Вксичко опира до ПЕТРОДОЛАРИТЕ. САЩ искат целия световен петрол да се търгува само в долари. Така те могат да си печатат долари колкото си искат за да купуват петрол, колкото им трябва .Който се дърпа бива бомбордиран и унищожен. Това вече се случи с Ирак и Либия. Сега и с Венецуела. Ако Саудитска Арабия се опита да търгува петрола си в евро или йоани, и тя ще последва съдбата на Венецуела.

    10:16 05.01.2026

  • 10 ка Путин на колене

    0 0 Отговор
    След загубата в Сирия, сега загуба във Венецуела. А като гледаме и Иран се клати здраво. С приятели като пе де Рассия - врагове не ти трябват.

    10:17 05.01.2026