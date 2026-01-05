Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски ще опита да подсили отбора с поне двама нови

5 Януари, 2026 13:58 591 0

На "Герена" търсят офанзивен играч и централен защитник

Левски ще опита да подсили отбора с поне двама нови - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски ще опита да подсили отбора с поне двама нови футболисти, съобщават колегите от Gong.bg. На "Герена" търсят офанзивен играч и централен защитник.

Столичани се оглеждат за нападател от доста време, но така и не успяват да привлекат конкурент на Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов. През есента се твърдеше, че клубът се е насочил към Пабло Фелипе, който реализира трансфер от Жил Висенте в Уест Хем, и Робин ван Дуйвен от втория отбор на ПСВ Айндховен. И двамата обаче са меко казано нереалистични цели.

Левски ще се нуждае и от централен защитник, предвид почти завършения трансфер на Цунами в турския Ъъдър. Скаутското звено и ръководството продължават да разглеждат различни опции на футболисти на този пост, които са им предложени.

Скаутите на клуба през есента бяха на различни мисии, но явно те не са довели до необходимия резултат, защото Левски започна зимната си подготовка без нито един нов футболист.

"Сините" успяха да скъсат договора на разочарованието Патрик Мислович, но други двама от ненужните - Карлос Охене и Фабио Лима, засега отказват да си тръгнат.


