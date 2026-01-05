Новини
Георги Дерменджиев: Димитър Пенев бе човек, от който всички сме се учили

5 Януари, 2026 12:57 448 2

Той беше много успешен футболист и треньор във времена, в които българският футбол беше най-силен

Георги Дерменджиев: Димитър Пенев бе човек, от който всички сме се учили - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият треньор на Лудогорец Георги Дерменджиев навърши 71 години в неделя, 4 януари. Навръх своя празник специалистът говори пред „Мач Телеграф".

„Първо искам да кажа няколко думи за великия Димитър Пенев. Той беше много успешен футболист и треньор във времена, в които българският футбол беше най-силен. Човек, от който всички сме се учили. Той беше на върха, светъл му път", започна Дерменджиев.

„Битката за титлата ще бъде интересна. Левски има предимство в точките, но в Лудогорец има голям импулс след смяната на треньора. Лично аз смятам, че Лудогорец може да компенсира изоставането и да стане шампион. Всичко обаче зависи от Левски. Те не са взимали титлата дълги години и ще направят всичко възможно да са шампиони", коментира още Дерменджиев.

„Тук е моментът да отбележа и добрата работа в ЦСКА 1948. Иван Стоянов показа, че е един млад и перспективен треньор. Но на тях ще им е трудно да се преборят с Левски и Лудогорец и според мен някой от тези два отбора ще стане шампион. Дори и Лудогорец да продължи напред в Европа, според мен това няма да им се отрази в първенството, защото са свикнали да разпределят силите си" , завърши специалистът.


Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    2 2 Отговор
    от ритнитопковец опростачил нацията като рачко прьдлето нема ко да науча

    12:59 05.01.2026

  • 2 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Бог да го прости чичо Митьо,ама защо не пишат за адаша му един друг Димитър...
    Който от млад стругар до пенсия си изпълняваше нормата в завода на 200% а петилетката за четири години.
    Не живя бохемски живот,най далеч ходи до морето през лятото..
    А за Америка не знаеше къде е,ако не беше Световното по футбол...

    13:38 05.01.2026

