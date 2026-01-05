Макрон: Франция не одобрява методите, използвани за сваляне на Мадуро

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес пред министерския съвет, че Франция "не подкрепя и не одобрява" методите, използвани от САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи говорителката на правителството Мод Брежон, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Френският държавен глава добави, че Николас Мадуро е "диктатор" и че неговото оттегляне е "добра новина за венецуелците", отбеляза тя пред медиите.

Макрон беше подложен на критики, особено от страна на левицата, за първоначалната си реакция, в която не спомена нищо за метода, използван от Вашингтон, припомня АФП.

Франция потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заплаши да завземе Гренландия, предаде Ройтерс.

В отговор на въпрос за реакцията на Франция говорителят на външното министерство Паскал Конфаврьо каза пред телевизия TF1: „Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те трябва да решат какво искат да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила.“

Вчера Тръмп заяви в телефонно интервю за „Атлантик“: „Имаме нужда от Гренландия, безусловно. Нуждаем се от нея за отбрана.“

Интервюто бе взето един ден след като САЩ задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и Тръмп заяви, че Вашингтон ще управлява латиноамериканската страна.

По-рано лидерите на Дания и Гренландия също призоваха Тръмп да спре да заплашва, че ще завземе арктическия остров, който е датска автономна територия.