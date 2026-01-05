Макрон: Франция не одобрява методите, използвани за сваляне на Мадуро

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес пред министерския съвет, че Франция "не подкрепя и не одобрява" методите, използвани от САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи говорителката на правителството Мод Брежон, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
Френският държавен глава добави, че Николас Мадуро е "диктатор" и че неговото оттегляне е "добра новина за венецуелците", отбеляза тя пред медиите.
Макрон беше подложен на критики, особено от страна на левицата, за първоначалната си реакция, в която не спомена нищо за метода, използван от Вашингтон, припомня АФП.
Франция потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заплаши да завземе Гренландия, предаде Ройтерс.
В отговор на въпрос за реакцията на Франция говорителят на външното министерство Паскал Конфаврьо каза пред телевизия TF1: „Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те трябва да решат какво искат да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила.“
Вчера Тръмп заяви в телефонно интервю за „Атлантик“: „Имаме нужда от Гренландия, безусловно. Нуждаем се от нея за отбрана.“
Интервюто бе взето един ден след като САЩ задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и Тръмп заяви, че Вашингтон ще управлява латиноамериканската страна.
По-рано лидерите на Дания и Гренландия също призоваха Тръмп да спре да заплашва, че ще завземе арктическия остров, който е датска автономна територия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, ама не
15:21 05.01.2026
2 Соваж бейби
15:21 05.01.2026
3 Възpожденец 🇧🇬
- Европейският съюз
- Канада
- Аржентина, Чили, Перу, Колумбия, Коста Рика, Панама.
- Организацията на американските държави (ОАД)
Това са само част от държавите, които не признават Николас Мадуро за легитимно избран президент на Венецуела.
Доналд Тръмп е напълно изплискал легена, но реалността е, че абсолютно никой няма да го упрекне, че е направил нещо незаконно.
Коментиран от #7
15:21 05.01.2026
4 Гаранция Франция
15:22 05.01.2026
5 Последния Софиянец
15:22 05.01.2026
6 Дедо Дони
15:22 05.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":Мадуро е избран със същите машини като нашият парламент.
15:22 05.01.2026
8 Ивелин Михайлов
15:22 05.01.2026
10 Да,да
15:24 05.01.2026
12 ДрайвингПлежър
15:24 05.01.2026
13 Мадам Бриджит
15:25 05.01.2026
14 Шът...тихо,ве Макароне...!
15:26 05.01.2026
15 Архимандрисандрит Бибиян
15:27 05.01.2026
16 2592
15:27 05.01.2026
17 Да де
Които не важат за Вас
Е, Тръмп реши, че тези правила не трябва да се спазват
Вие определяте свободното слово
Оставихте Ж,а,к Б,о без средства- виновен за мнение
Демократично
Защо не приехте плана на Тръмп за мир
Тръмп не уважава такъв правов ред
Виновен ли е?
Аз мисля, че е прав
15:27 05.01.2026
18 Пич
Коментиран от #20, #21, #22, #23, #24
15:27 05.01.2026
19 Значи
Тръмп е прав
15:28 05.01.2026
20 Пепи Волгата
До коментар #18 от "Пич":А ти прие ли вече еврото?
15:29 05.01.2026
21 Да де
До коментар #18 от "Пич":Пич ,мислих ,че не си зомбиран..
15:29 05.01.2026
22 😂😂😂😂
До коментар #18 от "Пич":Да се е чуло нещо от бункерният?!
Коментиран от #25, #26
15:30 05.01.2026
23 Да де
До коментар #18 от "Пич":Ще бъдат изхвърлени " елитите"
Именно администрацията на Тръмп подкрепя пронационалните партии
За този ли жалиш?
15:31 05.01.2026
24 Ти за Европа не се тревожи
До коментар #18 от "Пич":Кажи що ватенките живеят като папуаси.
15:32 05.01.2026
25 Ха,ха,ха
До коментар #22 от "😂😂😂😂":Бункерния и оранжевия си разделят света
Коментиран от #28
15:32 05.01.2026
26 Свалянето на Мадуро
До коментар #22 от "😂😂😂😂":Мощен удар в зурлите на копейките.
15:33 05.01.2026
27 Смееех
15:35 05.01.2026
28 Питам
До коментар #25 от "Ха,ха,ха":Кога ще извлекат путин от бункера?
15:36 05.01.2026
29 Кривоверен алкаш
15:36 05.01.2026