Макрон: Франция не одобрява методите, използвани за сваляне на Мадуро

Макрон: Франция не одобрява методите, използвани за сваляне на Мадуро

5 Януари, 2026 15:19

Френският държавен глава добави, че Николас Мадуро е "диктатор" и че неговото оттегляне е "добра новина за венецуелците"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес пред министерския съвет, че Франция "не подкрепя и не одобрява" методите, използвани от САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи говорителката на правителството Мод Брежон, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Френският държавен глава добави, че Николас Мадуро е "диктатор" и че неговото оттегляне е "добра новина за венецуелците", отбеляза тя пред медиите.

Макрон беше подложен на критики, особено от страна на левицата, за първоначалната си реакция, в която не спомена нищо за метода, използван от Вашингтон, припомня АФП.

Франция потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заплаши да завземе Гренландия, предаде Ройтерс.

В отговор на въпрос за реакцията на Франция говорителят на външното министерство Паскал Конфаврьо каза пред телевизия TF1: „Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те трябва да решат какво искат да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила.“

Вчера Тръмп заяви в телефонно интервю за „Атлантик“: „Имаме нужда от Гренландия, безусловно. Нуждаем се от нея за отбрана.“

Интервюто бе взето един ден след като САЩ задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и Тръмп заяви, че Вашингтон ще управлява латиноамериканската страна.

По-рано лидерите на Дания и Гренландия също призоваха Тръмп да спре да заплашва, че ще завземе арктическия остров, който е датска автономна територия.


  • 1 Да, ама не

    15 1 Отговор
    Е,санкции няма ли?

    15:21 05.01.2026

  • 2 Соваж бейби

    11 3 Отговор
    Макрон по добре да си трае ,да не последва Мадуро си правят компания в някой килия.

    15:21 05.01.2026

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    3 11 Отговор
    - САЩ
    - Европейският съюз
    - Канада
    - Аржентина, Чили, Перу, Колумбия, Коста Рика, Панама.
    - Организацията на американските държави (ОАД)
    Това са само част от държавите, които не признават Николас Мадуро за легитимно избран президент на Венецуела.
    Доналд Тръмп е напълно изплискал легена, но реалността е, че абсолютно никой няма да го упрекне, че е направил нещо незаконно.

    Коментиран от #7

    15:21 05.01.2026

  • 4 Гаранция Франция

    9 1 Отговор
    Методите в РСМ видимо не дават резултат

    15:22 05.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Франция внася евтин петрол от Венецуела чрез Испания.Ще има криза в Париж.

    15:22 05.01.2026

  • 6 Дедо Дони

    11 2 Отговор
    Микроне я си помисли пак да не отварям картата с полезните изкопаеми във Френска Гвиана.

    15:22 05.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Мадуро е избран със същите машини като нашият парламент.

    15:22 05.01.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    Емчо, гледай си травecтитите, които се подвизават около теб, не се бъркай в чужди дела, да не ти издъpпа yшите чичо Дoнчо.

    15:22 05.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да,да

    5 1 Отговор
    Абе вие вкарахте Саркози в затвора ей така ама акъл давате.

    15:24 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Въпросът е кво ще направиш?! Тва да кажеш на мутрата: Аз не обичам да ме бият рядко помага!

    15:24 05.01.2026

  • 13 Мадам Бриджит

    5 1 Отговор
    Не хулете моя Еманюелъ , той просто започна да развива нимфомания. Мадам редовно му подпира политическият гръб, но моят скъп Еманюелъ се размечта да бъде подпрян и от коалиция на желаещите!

    15:25 05.01.2026

  • 14 Шът...тихо,ве Макароне...!

    4 1 Отговор
    Що за отклонение от ,,Партийната линия"...?!

    15:26 05.01.2026

  • 15 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор
    И язе така сметаме,требало е да ги остават да се наспят ората,да станат да закусат та после да ги возат каде требе.

    15:27 05.01.2026

  • 16 2592

    3 1 Отговор
    Ами да събира коалицията на желаещите и там - да защитава Венецуела както защитава Украйна.

    15:27 05.01.2026

  • 17 Да де

    2 2 Отговор
    Вие държите на Правила
    Които не важат за Вас
    Е, Тръмп реши, че тези правила не трябва да се спазват
    Вие определяте свободното слово
    Оставихте Ж,а,к Б,о без средства- виновен за мнение
    Демократично
    Защо не приехте плана на Тръмп за мир
    Тръмп не уважава такъв правов ред
    Виновен ли е?
    Аз мисля, че е прав

    15:27 05.01.2026

  • 18 Пич

    4 1 Отговор
    Франция се усети най накрая !!! Ключ ще намерите няколко статии по напред , където потвърдиха това което ви казвам ! Европа ще бъде изхвърлена от големите сделки !!!

    Коментиран от #20, #21, #22, #23, #24

    15:27 05.01.2026

  • 19 Значи

    0 4 Отговор
    Щом този реве
    Тръмп е прав

    15:28 05.01.2026

  • 20 Пепи Волгата

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    А ти прие ли вече еврото?

    15:29 05.01.2026

  • 21 Да де

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Пич ,мислих ,че не си зомбиран..

    15:29 05.01.2026

  • 22 😂😂😂😂

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Да се е чуло нещо от бункерният?!

    Коментиран от #25, #26

    15:30 05.01.2026

  • 23 Да де

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Ще бъдат изхвърлени " елитите"
    Именно администрацията на Тръмп подкрепя пронационалните партии
    За този ли жалиш?

    15:31 05.01.2026

  • 24 Ти за Европа не се тревожи

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Кажи що ватенките живеят като папуаси.

    15:32 05.01.2026

  • 25 Ха,ха,ха

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "😂😂😂😂":

    Бункерния и оранжевия си разделят света

    Коментиран от #28

    15:32 05.01.2026

  • 26 Свалянето на Мадуро

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "😂😂😂😂":

    Мощен удар в зурлите на копейките.

    15:33 05.01.2026

  • 27 Смееех

    0 2 Отговор
    Копейките в несвяст.Вият като бити псета.

    15:35 05.01.2026

  • 28 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха,ха,ха":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    15:36 05.01.2026

  • 29 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Че то за одобрение ли е...двама изтрещели управници от позицията на силата единият краде земи,другият сваля управляващи и ще краде петрол...Очакваме СИ....или другият ДО...да извършат друга магария...Пичове обърка се Света,такъв какъвто го познаваме, едва ли ще остане такъв...И само погледнете от къде идват проблемите...от Великите Сили...

    15:36 05.01.2026

