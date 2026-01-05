"Пеневата чета" се сбогува с треньора си (ВИДЕО)

"Пеневата чета" се събра отново, но този път не за тренировка, не за битка, а за най-тежката раздяла! С човека, който ги превърна в легенди, с техния голям треньор, Димитър Пенев.
Днес именитите ни играчи си казаха последно сбогом с човека, който ги превърна в това, което са днес, сега и завинаги.
Христо Стоичков пристъпи бавно и с наведена глава отдаде своята почит към Димитър Пенев. Той остави фланелка на своя треньор. Положи я до Димитър Пенев, до човека, който видя в него не само талант, но и огън, и го превърна в икона.
Заедно с него бяха и съотборниците му от онова велико лято на 1994 година. Наско Сираков, Даниел Боримиров, Пламен Николов, Красимир Балъков и много, много други, които днес са идоли в очите на малки и големи.
След това се чуха аплодисменти. Не бяха гръмки, а по-скоро тихи, изпълнени с почит и безкрайна благодарност, за онзи, който ги научи не само да играят футбол, но и да вярват в себе си, да бъдат едно цяло, да летят.
