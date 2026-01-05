Новини
"Пеневата чета" се сбогува с треньора си (ВИДЕО)

5 Януари, 2026 10:45

  • димитър пенев-
  • футбол-
  • погребение

Днес именитите ни играчи си казаха последно сбогом с човека, който ги превърна в това, което са днес, сега и завинаги

"Пеневата чета" се сбогува с треньора си (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев

"Пеневата чета" се събра отново, но този път не за тренировка, не за битка, а за най-тежката раздяла! С човека, който ги превърна в легенди, с техния голям треньор, Димитър Пенев.

Днес именитите ни играчи си казаха последно сбогом с човека, който ги превърна в това, което са днес, сега и завинаги.

Христо Стоичков пристъпи бавно и с наведена глава отдаде своята почит към Димитър Пенев. Той остави фланелка на своя треньор. Положи я до Димитър Пенев, до човека, който видя в него не само талант, но и огън, и го превърна в икона.

Заедно с него бяха и съотборниците му от онова велико лято на 1994 година. Наско Сираков, Даниел Боримиров, Пламен Николов, Красимир Балъков и много, много други, които днес са идоли в очите на малки и големи.

След това се чуха аплодисменти. Не бяха гръмки, а по-скоро тихи, изпълнени с почит и безкрайна благодарност, за онзи, който ги научи не само да играят футбол, но и да вярват в себе си, да бъдат едно цяло, да летят.


  • 2 Роден в НРБ

    14 1 Отговор
    Благодарим ти, Пена, че ни даде онова прекрасно българско лято. Никога повече няма да се случи такова единение на тоя народ както през 94та

    11:05 05.01.2026

  • 3 1965 ако бяха арестували тодор живков от

    1 5 Отговор
    делта форс какво ли щеше да се смята . баба с павловия търгашел по сирииски наркотици и комунистическия лидер бил наркокартел . бай тошо имал инфо както и мадуро . то поне мадуро е даван по телевизията . но щервените винаги са били в трафика на наркотиците . и наместо да е президент кат тръмпи ходел да прави нарко чадърчета за процент . футбола с черното тото и корупцията затъна до уши . и имената на разни замесени не можаха да ги покриват дълго . новата кола и перченето е типично в тази сфера . само фергюсън пушеше кат кумин . допингите се правят от наркотици .

    11:07 05.01.2026

  • 4 При толкова видни личности

    6 5 Отговор
    Защо ни натрапваш Стоичков.
    Павлети, то ясно че си пристрастен към него, ама не трябва да натрапваш личните си престрастия в пространството!
    Стоичков е отдавна отминало, при това с лакомията си, стана отблъскващ!

    11:10 05.01.2026

  • 5 Някой

    2 0 Отговор
    Имаше изключителен нюх за таланти. И да ги наложи. Ако бях управляващ или щях да го направя скаут или треньор на децата. Колко от звездите ни в миналото са станали такива при него?

    11:29 05.01.2026

  • 6 Петров

    3 0 Отговор
    Обединител.Вечна му памет.

    11:31 05.01.2026

