Реал Мадрид върна изгонен лекар заради многото контузени

Реал Мадрид върна изгонен лекар заради многото контузени

5 Януари, 2026 11:15 477 0

Сега чашата на търпението преля след травмата на Килиан Мбапе

Бившият лекар на Реал Мадрид Нико Михич от времето на Зидан и Анчелоти се връща към ежедневната работа с първия отбор. Досега той беше просто съветник в клуба, а сега ще изпълнява ролята на супервайзър. Хърватинът започна работа в клуба през 2017 година, но през ноември 2023 година беше отстранен след поредица от проблеми с контузии.

Сега чашата на търпението преля след травмата на Килиан Мбапе. Както съобщава "Кадена Копе", ръководството оценява ситуацията с контузиите като тревожна. Първото взето решение е завръщането на Нико Михич в медицинския щаб на „белия балет“.

Това е 23-тата контузия в отбора от началото на сезона. От клуба решиха, че трябва да се предприемат мерки не само за намаляване на броя на контузиите, но и най-вече за гарантиране, че точните диагнози и плановете за възстановяване са най-добрите за всяка ситуация и всеки играч.

Михич е върнат към ежедневната работа с първия отбор и отново ще бъде на базата във Валдебебас. Лекарят, който работеше със Зидан и Анчелоти, се завръща, въпреки че всъщност никога не е прекъсвал връзката си с мадридския клуб, изпълнявайки ролята на съветник.


