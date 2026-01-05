Ще направи ли Лудогорец нов голям и милионен трансфер?

Севиля проявява интерес към звездата на Лудогорец Петър Станич. През лятото клубът от Ла Лига се размина с 24-годишния сърбин. Тогава той почти бе договорен с Бачка Топола, а трансферната сума щеше да бъде приблизително три милиона евро.

До сделка обаче не се стигна, въпреки че в един момент тя е била считана за сигурна. От това се възползва Лудогорец, който привлече офанзивния футболист.

В момента цената на Станичич е доста по-висока, като се смята, че Лудогорец няма да се раздели с играча за по-малко от 7-8 милиона евро.

Станич направи фурор с екипа на Лудогорец. Той изигра общо 29 мача във всички турнири. В тях сърбинът вкара 10 гола и даде 8 асистенции.

Станич е лидер при голмайсторите в Лига Европа с 6 попадения. Интерес към него проявява и Бетис.