Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ще направи ли Лудогорец нов голям и милионен трансфер?

Ще направи ли Лудогорец нов голям и милионен трансфер?

5 Януари, 2026 14:27 796 0

  • петър станич-
  • лудогорец-
  • севиля-
  • футбол

В момента цената на Станичич е доста по-висока, като се смята, че Лудогорец няма да се раздели с играча за по-малко от 7-8 милиона евро

Ще направи ли Лудогорец нов голям и милионен трансфер? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Севиля проявява интерес към звездата на Лудогорец Петър Станич. През лятото клубът от Ла Лига се размина с 24-годишния сърбин. Тогава той почти бе договорен с Бачка Топола, а трансферната сума щеше да бъде приблизително три милиона евро.

До сделка обаче не се стигна, въпреки че в един момент тя е била считана за сигурна. От това се възползва Лудогорец, който привлече офанзивния футболист.

В момента цената на Станичич е доста по-висока, като се смята, че Лудогорец няма да се раздели с играча за по-малко от 7-8 милиона евро.

Станич направи фурор с екипа на Лудогорец. Той изигра общо 29 мача във всички турнири. В тях сърбинът вкара 10 гола и даде 8 асистенции.

Станич е лидер при голмайсторите в Лига Европа с 6 попадения. Интерес към него проявява и Бетис.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ