Христо Стоичков през сълзи: Димитър Пенев ми беше треньор, баща, приятел (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Христо Стоичков сподели своите спомени за великия треньор Димитър Пенев. Камата си взе последно сбогом със своя „треньор, баща, приятел" по време на поколонението на Националния стадион "Васил Левски".

„Усмивката никога няма да спре, такъв беше той, винаги усмихнат, винаги загрижен за нас. Имах щастието да работя много години с него, благодарен съм на това, което той направи за мен. На една крехка възраст, когато дойдохме в ЦСКА, заедно с Любо, с Емо, с Ивайло, с останалите момчета. До последния ден той беше такъв, помагаше на всеки. Аз съм видял най-хубавото от него, като треньор, като баща, като приятел“, сподели Стоичков.

„Той остана това, което е, Стратега. Нека да говорим за него, другите не ме интересуват, важно е какво беше за нас, какво ще остане след него“, каза още Стоичков.

„Добротата, за един треньор, това, което научих и аз, е, че винаги трябва да уважаваш и да обичаш, да си съпричастен. Да бъде рамо до рамо, да помага, да казва това, което мисли, той преживяваше мача преди да се е изиграл, преди мача знаеше какво ще се случи“, каза още Стоичков.

„Той не ни остави в най-трудните моменти. Много неща могат да се кажат за него, много труден ден за мен, благодарен съм му за това, което е направил“, завърши Стоичков.