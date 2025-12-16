Манчестър Сити е готов да изслуша оферти за две от младите си звезди

Манчестър Сити е склонен да разгледа и обмисли сериозно предложения за 21-годишното дясно крило Савиньо и също толкова годишния десен бек Рико Люис, твърди “Defensa Central”.

Двамата футболисти вече привличат сериозен интерес от страна на Реал Мадрид, който проучва възможностите си за подсилване на състава за следващия сезон.

“Белият балет” следи внимателно развитието около играчите, докато в Манчестър са отворени към разговори при подходящи условия, допълват испанските медии.