Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити е готов да изслуша оферти за две от младите си звезди

Манчестър Сити е готов да изслуша оферти за две от младите си звезди

16 Декември, 2025 07:17 454 0

  • манчестър сити-
  • предложения-
  • савиньо -
  • рико люис

Реал Мадрид следи ситуацията около двамата

Манчестър Сити е готов да изслуша оферти за две от младите си звезди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Сити е склонен да разгледа и обмисли сериозно предложения за 21-годишното дясно крило Савиньо и също толкова годишния десен бек Рико Люис, твърди “Defensa Central”.

Двамата футболисти вече привличат сериозен интерес от страна на Реал Мадрид, който проучва възможностите си за подсилване на състава за следващия сезон.

“Белият балет” следи внимателно развитието около играчите, докато в Манчестър са отворени към разговори при подходящи условия, допълват испанските медии.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ