Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трансферно разочарование на ЦСКА си намери нов отбор

Трансферно разочарование на ЦСКА си намери нов отбор

16 Декември, 2025 10:33 534 2

  • аарон исека -
  • нападател-
  • цска-
  • офи крит-
  • футбол

Аарон Исека се завърна в ОФИ Крит

Трансферно разочарование на ЦСКА си намери нов отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След кратък престой без клуб, Аарон Исека отново намери пристан в позната среда. Белгийският нападател, който не успя да остави траен отпечатък в ЦСКА, официално се присъедини към гръцкия ОФИ Крит, където вече е добре познато име.

28-годишният футболист подписа договор за година и половина с "черно-белите", с което започва втория си период на остров Крит. Именно там Исека игра преди да премине в българския гранд, но след неубедителен престой на "Българска армия", където рядко получаваше шанс за изява, сега ще се опита да възроди кариерата си в познатата атмосфера на ОФИ.

"С радост обявяваме, че Аарон Исека отново ще носи нашата фланелка. Белгийският нападател се завръща в ОФИ с договор до лятото на 2025 година," съобщиха от клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 1 Отговор
    много жалко такъв хубав бьлгарин

    10:39 16.12.2025

  • 2 Абе,

    0 0 Отговор
    Фенове, кво гледате по тия мачове??? Абе вие добре ли сте с главата??? ЦСКА ? ТОВА ЛИ Е?
    Бахтиташшшшака....

    10:56 16.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ