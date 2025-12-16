Трансферно разочарование на ЦСКА си намери нов отбор

След кратък престой без клуб, Аарон Исека отново намери пристан в позната среда. Белгийският нападател, който не успя да остави траен отпечатък в ЦСКА, официално се присъедини към гръцкия ОФИ Крит, където вече е добре познато име.

28-годишният футболист подписа договор за година и половина с "черно-белите", с което започва втория си период на остров Крит. Именно там Исека игра преди да премине в българския гранд, но след неубедителен престой на "Българска армия", където рядко получаваше шанс за изява, сега ще се опита да възроди кариерата си в познатата атмосфера на ОФИ.

"С радост обявяваме, че Аарон Исека отново ще носи нашата фланелка. Белгийският нападател се завръща в ОФИ с договор до лятото на 2025 година," съобщиха от клуба.