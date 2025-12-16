Арина Сабаленка триумфира като №1 за 2025 година – WTA отличи най-добрите в женския тенис

Женската тенис асоциация (WTA) официално обяви имената на най-изявените състезателки за 2025 година, а сред тях с блясък се открои Арина Сабаленка от Беларус, която за втора поредна година грабна престижната титла „Тенисистка на годината“.

Сабаленка, която доминира в световната ранглиста от октомври 2024 г., затвърди лидерската си позиция с впечатляващи четири трофея през сезона, включително и втора поредна победа на Откритото първенство на САЩ. 27-годишната звезда вече може да се похвали с общо 21 титли на сингъл, сред които четири от Големия шлем – два пъти Australian Open (2023, 2024) и два пъти US Open.

В надпреварата за най-високото отличие Сабаленка надделя над силни конкурентки като Ига Швьонтек (Полша), Елена Рибакина (Казахстан) и американските надежди Аманда Анисимова, Мадисън Кийс и Коко Гоф.

Сред другите отличени на церемонията бяха чехкинята Катержина Синиакова и американката Тейлър Таунзенд, които заслужено получиха признанието за най-добър тандем на годината.

Аманда Анисимова бе отличена за „Пробив на сезона“, а швейцарката Белинда Бенчич получи наградата за най-впечатляващо завръщане на корта.

Особено внимание привлече и младата канадска сензация Виктория Мбоко. Само на 19 години, тя бе коронясана като „Новобранец на годината“, след като направи феноменален скок в ранглистата – от 333-то до 18-о място, което е най-доброто ѝ класиране досега.