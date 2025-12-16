Футболните звезди на 2025 г. ще блеснат на церемонията на ФИФА "The Best" в Доха днес

Днес светът на футбола насочва погледите си към бляскавата столица на Катар – Доха, където ще се проведе дългоочакваната гала вечер на ФИФА "The Best" 2025.

Точно в 19:00 часа българско време ще започне раздаването на престижните отличия, които всяка година отличават най-изявените личности и моменти в световния футбол.

Кои ще бъдат короновани за най-добрите?

В рамките на церемонията ще бъдат отличени най-добрите футболисти, треньори и вратари при мъжете и жените. Освен това, ще бъдат връчени и специалните награди "Пушкаш" за най-зрелищен гол, както и призът "Феърплей" за изключителен спортсменски дух.

Как се определят победителите?

Изборът на лауреатите е резултат от балансирана система на гласуване: селекционерите на националните отбори, капитаните, акредитирани журналисти и феновете по света имат равен дял – по 25% от крайния вот. Феновете могат да дадат своя глас чрез официалния сайт на ФИФА, което прави надпреварата още по-оспорвана и демократична.

Кои са фаворитите тази година?

Сред мъжете конкуренцията е ожесточена – имената на Педри, Ламин Ямал и Рафиня (Барселона), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Осман Дембеле, Витиня, Нуно Мендеш и Ашраф Хакими (ПСЖ), Хари Кейн (Байерн), Коул Палмър (Челси) и Мохамед Салах (Ливърпул) изпъкват сред финалистите. При дамите, доминацията на Барселона и Арсенал е осезаема – Айтана Бонмати, Патри Гихаро, Клаудия Пина, Алексия Путеяс, Мариона Калдентей, Ева Пайор, Алесия Русо, Лия Уилямсън, Клои Кели, Санди Балтимор, Натали Бьорн, Луси Бронз, Лорън Джеймс, Кадидиату Диани, Мелчи Дюморне, Линдзи Хийпс и Темва Чавинга са сред претендентките за най-високото отличие.

Треньорите и вратарите също в светлината на прожекторите

В категорията за най-добър треньор на мъжки отбор се съревновават Луис Енрике (ПСЖ), Микел Артета (Арсенал), Роберто Мартинес (Португалия), Ханзи Флик (Барселона), Хавиер Агире (Мексико), Енцо Мареска (Челси) и Арне Слот (Ливърпул). При дамските наставници битката е между Джонатан Хиралдес (Вашингтон Спирит/Лион), Соня Бомпастор (Челси), Себ Хайнс (Орландо), Рене Слегерс (Арсенал) и Сарина Вигман (Англия). Вратарите също ще бъдат отличени – сред мъжете фаворити са Давид Рая (Арсенал), Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Войчех Шчесни (Барселона), Алисон Бекер (Ливърпул), Емилиано Мартинес (Астън Вила), Мануел Нойер (Байерн), Ян Зомер (Интер) и Джанлуиджи Донарума (ПСЖ/Ман Сити). При дамите за приза се борят Ката Кол (Барселона), Ан-Катрин Бергер (Готъм), Кристиане Ендлер (Лион), Хана Хамптън (Челси), Ана Мурхаус (Орландо), Ч. Надози (Париж/Брайтън) и Фалън Тълис-Джойс (Манчестър Юнайтед).

Очаквания и емоции

Със сигурност тази вечер ще бъде изпълнена с емоции, изненади и аплодисменти. Футболните фенове по цял свят ще станат свидетели на триумфа на най-добрите, а имената на новите носители на "The Best" ще останат завинаги в историята на играта. Следете нашия сайт за най-актуалните новини, ексклузивни коментари и пълен списък с победителите от церемонията на ФИФА "The Best" 2025!