АТР въвежда революционни мерки срещу жегата в мъжкия тенис от 2026 година

От сезон 2026 Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) ще приложи ново, строго правило, насочено към опазване здравето на играчите по време на екстремни горещини, съобщава Ройтерс. Решението идва след тревожна серия от инциденти и отказвания на тенисисти, които не издържаха на високите температури по време на престижния турнир Shanghai Masters 1000 тази година.

В основата на нововъведението стои международно признатият индекс Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) – научен стандарт, който отчита не само температурата на въздуха, но и влажността, слънчевата радиация и вятъра, за да определи реалното натоварване върху човешкото тяло при горещо време. При достигане на WBGT стойност от 30,1°C по време на първите два сета (формат 2 от 3), всеки състезател ще има право да поиска 10-минутна охлаждаща пауза. В този интервал играчите ще могат да се рехидратират, да сменят екипировката си, да вземат душ и да получат медицинска помощ. Ако индексът премине 32,2°C, срещата ще бъде временно прекратена.

Случаите на физически сривове поради жегата зачестиха през последните години. През октомври световният номер 2 Яник Синер бе принуден да се откаже от мача си срещу Талон Грийкспор след болезнени крампи, причинени от високите температури. Дори легендата Новак Джокович изпита сериозен дискомфорт по време на двубоя си с Яник Ханфман, а датчанинът Холгер Руне поиска медицински таймаут, възмутено заявявайки, че „играчите сякаш трябва да умират на корта“ заради жегата и влагата.

„Новият протокол за горещо време е структуриран, научно обоснован и поставя здравето на спортистите на първо място“, подчертават от ATP. Мерките ще подобрят условията не само за тенисистите, но и за съдиите, подавачите на топки, служителите и, разбира се, феновете, които често са изложени на същите екстремни условия.

С тази стъпка ATP се присъединява към WTA, където подобни правила вече са в сила, както и към други спортове като футбол, Формула 1 и колоездене, които отдавна разполагат с протоколи за действие при екстремни климатични условия. Основната цел навсякъде е една – безопасността и благополучието на всички участници и зрители.