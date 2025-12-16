Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед искал да продаде Бруно Фернандеш през лятото

16 Декември, 2025 15:36 530 1

  • бруно фернандеш-
  • манчестър юнайтед

Беше тъжно и болезнено. Усещах го, но не посмяха да го направят, заяви капитанът на червените дяволи

Манчестър Юнайтед искал да продаде Бруно Фернандеш през лятото - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Полузащитникът и капитан на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш заяви, че клубът искал да го продаде през летния трансферен прозорец.

„Клубът искаше да си тръгна през лятото – спомням си това. Казах на борда за това, но не мисля, че имаха смелостта да вземат това решение. Реших да остана – включително по семейни причини, но и защото наистина харесвам този клуб. Разговорът с мениджъра също повлия на решението ми. Но от гледна точка на клуба, чувствах: „Ако си тръгнеш, няма да е толкова лошо за нас.“

Наистина ме боли. Не е толкова болезнено, колкото тъжно, защото съм играч, който не може да бъде критикуван. Винаги съм на разположение, винаги играя – добре или лошо. Давам всичко от себе си. А после виждаш играчи около себе си, които не ценят клуба и не го защитават както трябва... това е, което ме прави наистина тъжен“, цитира Sport Witness думите на играча.

31-годишният португалец е отказал трансфер в саудитския Ал-Хилал през лятото.

Фернандеш играе за английския клуб от 2020 г. През това време той е записал 307 участия във всички състезания, отбелязвайки 103 гола и давайки 93 асистенции. Настоящият му договор с Манчестър Юнайтед е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 40 милиона евро.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рангел

    1 0 Отговор
    По-голямо менте от този е само Рафаел Леао от Милан

    16:12 16.12.2025

Новини по спортове:
