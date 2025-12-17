Александър Везенков блести, но Олимпиакос отстъпи на Валенсия в Евролигата

Александър Везенков демонстрира впечатляваща форма, но усилията му не бяха достатъчни, за да донесат успех на Олимпиакос в ожесточеното дерби срещу Валенсия. В среща от 16-ия кръг на престижната баскетболна Евролига, състояла се в прочутата зала „Двореца на мира и дружбата“ в Пирея, гръцкият тим отстъпи с резултат 92:99 пред собствена публика.

Везенков, който се превърна в истински лидер на Олимпиакос, завърши двубоя като най-резултатен играч на паркета. Българинът наниза 24 точки, овладя 8 борби и раздаде 3 асистенции в рамките на 31 минути, показвайки завидна класа и борбеност. Въпреки неговата блестяща игра, домакините не успяха да се противопоставят на вдъхновения състав на Валенсия.

Гостите от Испания бяха водени от Нейтън Рюверс, който реализира 21 точки и добави 2 борби към актива си, като именно неговите изяви се оказаха решаващи в ключовите моменти на срещата.

След този двубой Олимпиакос заема десетата позиция във временното класиране на Евролигата, докато Валенсия се изкачи до второто място, затвърждавайки амбициите си за силно представяне през сезона.