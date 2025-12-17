Новини
Спорт »
Баскетбол »
Александър Везенков блести, но Олимпиакос отстъпи на Валенсия в Евролигата

Александър Везенков блести, но Олимпиакос отстъпи на Валенсия в Евролигата

17 Декември, 2025 09:33 445 0

  • александър везенков-
  • олимпиакос -
  • дерби-
  • валенсия-
  • евролига-
  • пирея-
  • баскетбол-
  • гърция

Българинът наниза 24 точки

Александър Везенков блести, но Олимпиакос отстъпи на Валенсия в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Везенков демонстрира впечатляваща форма, но усилията му не бяха достатъчни, за да донесат успех на Олимпиакос в ожесточеното дерби срещу Валенсия. В среща от 16-ия кръг на престижната баскетболна Евролига, състояла се в прочутата зала „Двореца на мира и дружбата“ в Пирея, гръцкият тим отстъпи с резултат 92:99 пред собствена публика.

Везенков, който се превърна в истински лидер на Олимпиакос, завърши двубоя като най-резултатен играч на паркета. Българинът наниза 24 точки, овладя 8 борби и раздаде 3 асистенции в рамките на 31 минути, показвайки завидна класа и борбеност. Въпреки неговата блестяща игра, домакините не успяха да се противопоставят на вдъхновения състав на Валенсия.

Гостите от Испания бяха водени от Нейтън Рюверс, който реализира 21 точки и добави 2 борби към актива си, като именно неговите изяви се оказаха решаващи в ключовите моменти на срещата.

След този двубой Олимпиакос заема десетата позиция във временното класиране на Евролигата, докато Валенсия се изкачи до второто място, затвърждавайки амбициите си за силно представяне през сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ