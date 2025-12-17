Новини
Иван Иванов е световен шампион при юношите на ITF за 2025 година

17 Декември, 2025 18:03 526 3

Обявяването му го превърна в първия български тенисист, който печели наградата в тази категория

Иван Иванов е световен шампион при юношите на ITF за 2025 година - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношите на Международната федерация по тенис (ITF) за 2025 година.

Така той се превърна в първия български тенисист, който печели наградата за световен шампион на ITF в тази категория.

Иванов завоюва титлите на сингъл при юношите както на "Уимбълдън", така и на Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия играч, спечелил два трофея от Големия шлем в един сезон след Сън Чун-Шин през 2018-а. Иванов стана и едва вторият български тенисист с титла от Големия шлем при юношите след Григор Димитров.

При юношите Иванов триумфира с първото място на турнир от категория J300 във Франция и завърши втори на турнира J500 в Милано (Италия). През месец май Иванов взе и първата си титла от турнири за мъже в Унгария, а през септември дебютира за Купа "Дейвис" при победата на България над Финландия.

За номер 1 при девойките през тази година беше избрана Кристина Пеничкова (САЩ).

Арина Сабаленка и Яник Синер бяха обявени за световни шампиони на ITF съответно на сингъл за жени и за мъже. И Сабаленка, и Синер получават престижната награда за втори път. Сабаленка добави второ отличие след 2023-а, а Синер става първият играч, обявен за световен шампион на мъжки сингъл в две поредни години, откакто Новак Джокович получава наградата в пет последователни години от 2011-а до 2015-а.

Престижните годишни награди отличават 11 играчи в различни категории. Световните шампиони за 2025-а ще получат наградите си на церемония през 2026 година.

Президентът на ITF Дейвид Хагърти поздрави победителите.

„Поздравления за всички наши световни шампиони на ITF за 2025 година. Това беше още една невероятна година за тениса, с толкова много страхотни моменти в Големия шлем, турнирите и нашите отборни събития. 11-е тенисисти, които награждаваме днес, се насладиха на страхотни сезони и сме уверени, че ще продължат да блестят през 2026-а. Пожелаваме на тези и на всички тенисисти спокоен подготвителен период и късмет през следващата година," заяви той.


  • 1 !!!?

    2 0 Отговор
    Браво на Иван Иванов !
    България има нужда от шампиони ! Весели празници !

    18:17 17.12.2025

  • 2 СЗО

    0 0 Отговор
    Това поколение Z ще излезе читаво. Има надежда за България.

    18:44 17.12.2025

  • 3 Студопор

    1 0 Отговор
    Браво на младежа!! Все така да продължава!!

    18:53 17.12.2025

