Спортът по ТВ в четвъртък (18 декември)

10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
13.00 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
13.20 Сноуборд: СК в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
14.55 Биатлон: СК в Гран Борнан, спринт, жени - Евроспорт 2
15.00 Волейбол: Сада – Перуджа МАХ Спорт 3
15.00 Снукър: Шотландия оупън - Евроспорт 1
18.30 Футбол: Суехли – Осака - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Берое – Локомотив Авиа - МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Шотландия оупън - Евроспорт 1
21.15 Баскетбол: Панатинайкос – Апоел Тел Авив - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: Наполи – Милан - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Кристъл Палас - КУПС - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Лозана - Фиорентина - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Спарта - Абърдийн - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Майнц - Самсунспор - Ринг тв
22.00 Футбол: Рединг – Лутън - Диема спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА