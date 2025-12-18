Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (18 декември)

Спортът по ТВ в четвъртък (18 декември)

18 Декември, 2025 09:04 404 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • програмата-
  • телевизията-
  • снукър-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • голф

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (18 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

13.00 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1

13.20 Сноуборд: СК в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени - Евроспорт 2

14.55 Биатлон: СК в Гран Борнан, спринт, жени - Евроспорт 2

15.00 Волейбол: Сада – Перуджа МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Шотландия оупън - Евроспорт 1

18.30 Футбол: Суехли – Осака - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Берое – Локомотив Авиа - МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Шотландия оупън - Евроспорт 1

21.15 Баскетбол: Панатинайкос – Апоел Тел Авив - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: Наполи – Милан - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Кристъл Палас - КУПС - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Лозана - Фиорентина - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Спарта - Абърдийн - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Майнц - Самсунспор - Ринг тв

22.00 Футбол: Рединг – Лутън - Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ