Трагедия в Еквадор: Бивш национал по футбол стана жертва на смъртоносна стрелба

18 Декември, 2025 14:05 641 0

  • марио пинейда-
  • еквадор-
  • убийство-
  • футбол-
  • престъпност-
  • гуаякил-
  • национален отбор-
  • насилие-
  • наркокартели-
  • даниел нобоа

Смъртта на Марио Пинейда разтърси не само футболната общност, но и цялата нация, която все по-често се сблъсква с ужасяващата реалност на насилието

Трагедия в Еквадор: Бивш национал по футбол стана жертва на смъртоносна стрелба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият национален защитник на Еквадор - Марио Пинейда бе безмилостно застрелян в Гуаякил – най-големия град на страната. Кървавият инцидент се разигра в квартал Саманес, където 33-годишният футболист и още един човек, чиято самоличност остава неизвестна, загубиха живота си при целенасочена атака.

Още един човек е бил ранен и откаран в болница, съобщават местните власти.

Марио Пинейда бе добре познато име в еквадорския футбол. Кариерата му започва в Индепендиенте дел Вале, където се утвърждава като един от най-обещаващите защитници между 2010 и 2015 година. След това преминава в Барселона (Гуаякил), с която печели две шампионски титли и се превръща в любимец на феновете. През 2022 година Пинейда играе и за бразилския гранд Флуминенсе, а между 2015 и 2021 година записва девет мача с националната фланелка на Еквадор.

Трагичната смърт на Пинейда е поредният черен щрих в мрачната статистика на страната. Еквадорският национален институт за борба с организираната престъпност алармира, че 2025 година може да се окаже най-кървавата в историята на държавата – очаква се броят на убийствата да надхвърли 9000, което е рязко увеличение спрямо 7063 през 2022 г. и 8248 през 2023 г.

Президентът Даниел Нобоа вече обяви война на престъпните групировки, които, подпомагани от международни наркокартели, разширяват влиянието си в Еквадор.

Въпреки усилията на властите, престъпността продължава да взима жертви, включително и сред младите таланти на футбола. Само преди месец 16-годишен юноша от Индепендиенте дел Вале бе убит при престрелка, а през последните седмици още трима футболисти от по-ниските дивизии – Майкол Валенсия, Леандро Йепес и Джонатан Гонзалес – загинаха от огнестрелни рани.

Тези трагедии подчертават колко опасна е станала обстановката в страната, където дори спортът не може да предпази младите хора от смъртоносната сянка на престъпността.


