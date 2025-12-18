Станимир Стоилов даде ясен сигнал за сериозни промени в атакуващата линия на Гьозтепе

Българският наставник на Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов даде ясен сигнал за сериозни промени в атакуващата линия на тима. В интервю за турските медии той подчерта, че през зимния трансферен прозорец ще бъдат привлечени трима нови футболисти, които да засилят офанзивната мощ на отбора.

Първото ново попълнение вече е факт – швейцарският плеймейкър Алексис Антунес. 25-годишният Антунес пристига от Сервет (Женева) с договор за три години и половина, като официалното му представяне се очаква на 1 февруари. Въпреки че в момента се възстановява от контузия, швейцарецът има солиден опит – през този сезон е записал 17 мача и 2 гола във всички турнири. Антунес е продукт на школата на Сервет и е преминал през всички юношески и младежки национални гарнитури на Швейцария, а в кариерата си е играл и за Киасо.

„Нееднократно съм заявявал, че се нуждаем от поне три нови попълнения в предни позиции. Търсим повече конкуренция и ефективност в атака. Работим усилено по селекцията и се надявам да привлечем най-добрите възможни футболисти, особено за центъра на нападението. Нашата цел е да повишим качеството и да изпреварим конкурентите“, сподели Стоилов пред sporx.com.

Междувременно, пред Гьозтепе предстои тежко изпитание в турската Суперлига. В понеделник, 21 декември, „жълто-червените“ ще посрещнат на своя стадион Самсунспор – участник в Лигата на конференциите и шести във временното класиране, който изостава само с четири точки от тима на Стоилов.

Очаква се двубоят да бъде истински тест за амбициите на измиpския клуб в борбата за челните позиции.